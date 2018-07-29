Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий ЗМС

Бывший футболист советской сборной Евгений Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий «Заслуженный мастер спорта». «Это несправедливо. Я жил, когда звание ЗМС давали только за первые места на олимпиадах, чемпионата мира и Европы. Я получил звание только в 55 лет», – цитирует Ловчева Матч-ТВ. Он добавил, что теперь звание заслуженного мастера спорта обесценилось.