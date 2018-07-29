Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий ЗМС
Бывший футболист советской сборной Евгений Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий «Заслуженный мастер спорта». «Это несправедливо. Я жил, когда звание ЗМС давали только за первые места на олимпиадах, чемпионата мира и Европы. Я получил звание только в 55 лет», – цитирует Ловчева Матч-ТВ. Он добавил, что теперь звание заслуженного мастера спорта обесценилось.
Комментарии37
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irdo 29 июля 2018 | 18:37
добавил, что теперь звание заслуженного мастера спорта обесценилось.
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Как и все остальные звания, трансформировавшись в гертруду.
tanyaya 29 июля 2018 | 18:47
irdo: Никого уже давно не удивляет то, что звание "Героя России" присваивается вообще всем, на кого укажет палец левой ноги гениалиссимуса. Включая того, кто убивал мирных россиян с 16 лет и продолжает их убивать. И того, чьи заслуги перед Россией заключаются в фальсификации голосования в России.
dataan 29 июля 2018 | 18:53
tanyaya: Бред не пишите
tanyaya 29 июля 2018 | 19:02
dataan: Опровергните. Если сможете.
dataan 29 июля 2018 | 19:22
tanyaya: Опровергать бред? Да Вы в своем уме? :)))
tanyaya 29 июля 2018 | 19:38
dataan: Уважаемый, прежде чем назвать в дискуссии чьё-то утверждение бредом, требуется привести аргументы в подтверждение того, что это бред.. Как минимум.
Ваш второй подряд отказ привести хотя бы малейшие доказательства в пользу вашей "теории бреда" - только подтверждает то, что вы просто фигляр.
astet 29 июля 2018 | 19:24
tanyaya: более того,
стыдно принять звание Героя России
порядочному россиянину
(такие ещё есть,
но не в окружении жулика Путина!),
зная, что бандит и убийца Кадыров - тоже Герой России!
satttana_perrrkele 29 июля 2018 | 18:54
irdo: не обижайте Гергиева, он свою гертруду нализал, по полной. Даже с бездарью, виончелизатором всея Руси, с Ролдугиным концерт дирижировал (хотя этот Ролдугин вечно между нот)
koshkaedu 29 июля 2018 | 19:40
satttana_perrrkele:
Ралдугин на концерте века
Сидел как будто на ГУБЕ.
Судьба играет человеком,
А человек играет на трубе.
vikwlad 29 июля 2018 | 18:55
Это верно, звание заслуженного мастера спорта обесценилось. Теперь главной заслугой футболиста или деятеля культуры считается его раболепское отношение к Вовану.
boooben 29 июля 2018 | 19:17
Теперь главное звание - "путинский жополиз". От успехов в прочих делах и возраста не зависит.
ivfn 29 июля 2018 | 19:38
irdo:
Ознакомьтесь с положением о присвоении звания ЗМС
В порядке исключения — «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».
b52artur 29 июля 2018 | 19:52
ivfn:
Вы игру нашей сборной видели? Против Испании. 2 Дивизион зона Центр.
Унылый антифутбол. За такую игру стыдно должно быть.
Все спортивные СМИ должны были к позорному столбу пригвоздить.
А они оценки по 7 баллов выдали, а в Кремле награды.
А еще удивляются почему Жигули кривые
edyunia 29 июля 2018 | 18:38
Тайно надо было, - тайно наградить званиями: ихтамнет - прецеденты имеются.
lenin3 29 июля 2018 | 18:53
edyunia: и ведь Дзюба со Смоловым не откажутся то званий и медалек:типа,как мы можем отказаться,Сам же наградил...
koshkaedu 29 июля 2018 | 19:45
lenin3:
Дзюбу нашего не тронь.
Дзюба - прочь сомнения.
У него футболы сплошь
В каждом поколении.
abulkor 29 июля 2018 | 18:39
Спёрзидент вовик лилипутин лучше знает кто заслуженый,а кто не заслуженый. Кто герой, а кто не герой. Ему советчики не нужны. Он сам любит советовать и учить весь мир как надо жить.
buva53 29 июля 2018 | 18:40
Этих футболистов вёл в бой, считай сам Вован. Так, что это он себя наградил и в ТВ картинку в рамочку вставил.
gregor 29 июля 2018 | 18:42
Звание " Академик " так же обесценилось , когда это звание присвоили Кадырову .
Так же он имеет звания маршалов всех родов войск .
ptilonorhynchus 29 июля 2018 | 19:13
gregor: "Академик" - не звание, звание - "академик РАН". Кадыров не является академиком РАН.
vic12 29 июля 2018 | 19:35
ptilonorhynchus: И что? Дальше рассудите.
venmud 29 июля 2018 | 18:42
Последняя шутка: "Цирк уехал". Остался навсегда и закрепился во всех сферах России.
jetsam 29 июля 2018 | 18:45
#MeToo
не иначе.
@«Это несправедливо.@
вроде пожилой человек, не мальчик, а такую глупость несет...
croaker 29 июля 2018 | 18:48
Сейчас не только звание ЗМС обесценилось,но и звание Героя России, а уж ордена "За заслуги перед Отечеством" приравнялись к Почётным грамотам времён СССР. Всё зависит от барской прихоти.
satttana_perrrkele 29 июля 2018 | 18:51
уж какое холуйство воспитывается в россейских шпротсменах, а и их Путин достал, с новыми "реформами"
Черное - это белое
Мир - это война
Проигравшие лузеры - ЗМС
nikwgs 29 июля 2018 | 18:53
Также, как и орден "Александра Невского", за который мой отец кровь проливал (в прямом смысле)- трижды ранен (один раз тяжело до инвалидности) и один раз тяжело контужен! А теперь всякие соловьевы и пр. становятся "кавалерами" этого боевого ордена!? Вот и Черчесов стал "кавалером" и получил право быть захороненным на аллее в Александро -Невской лавре!?
zibex 29 июля 2018 | 18:54
Ловчев не знает, просто изменили положение о звании "Заслуженный мастер спорта" - теперь его дают за выход из группы
nestormihnenko 29 июля 2018 | 18:57
Раньше чемпионам автомобили давали, а теперь успешная экономика так поизносилась, что кроме жетона со званием и дать нечего.
don_ballon 29 июля 2018 | 18:58
Господи, И Евгений Серафимович туда же. Всё бы вам в советские игрушки играть. Звание ЗМС обесценилось в тот момент, когда все признали очевидное: спортсмены высокого уровня профессионалы и зарабатывают деньги бегая, прыгая, метая и играя. Ну на хена такое звание Пеле, Марадоне, Месси, Роналду (обоим), Кройфу, Зидану, Неймару? Только в России ждут именно от государства признания своих заслуг. Да зачем оно? Слава? Мешками. Деньги? Полные карманы. Внесение в анналы? Автоматом... Вот был ли ЗМС Эдуард Стрельцов, такой Высоцкий от футбола? Был-не был-всё равно лучший и в памяти народной.
busybackson 29 июля 2018 | 19:03
don_ballon: Стрельцов был - дважды. Так что Дзюбе Стрельца не догнать, если, конечно, на кичу не присядет.
vic12 29 июля 2018 | 19:37
busybackson: Роналду плачет - не дали ЗМС. Печально.
valeriy_n 29 июля 2018 | 18:59
Кремль сморозил очередную глупость с этими званиями. С другой стороны, когда он (кремль) делал что-нибудь правильно.
ivfn 29 июля 2018 | 19:41
valeriy_n:
Ознакомьтесь с положением о присвоении звания ЗМС
В порядке исключения — «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».
janychar 29 июля 2018 | 19:13
Адмиралу Ямомото на очередной день рождения прислали две награды. Это было после Пёрл-Харбора и множества других побед, но до Мидуэя. Ямомото был на вершине славы. Но он был очень сконфужен этими наградами и в письмах друзьям писал, что не сможет их надеть, потому что лично ещё не участвовал в боях этой войны и офицеры и матросы флота этого не поймут.
jamba 29 июля 2018 | 19:21
Перестаньте возмущаться! Распад "совка", а сейчас именно он, так и происходит - мельчает все!)))))))))))))))
cilovit 29 июля 2018 | 19:22
Ничего не имею против тех кто возмущается, но если бы к примеру женская сборная по волейболу котировалась на звание чемпионов мира в конце 80 десятка и смогла бы победить, то их думаю бы тоже на руках бы носили.Как говорил Пеле кажется что Россия станет чемпионами по футболу тогда когда Бразилия выиграет чемпионат по хоккею . А теперь если бы Бразилия вернулась с чемпионат по хоккею с медалями ,как бы их встречали на родине ?
supalov 29 июля 2018 | 19:30
Завидки берут...