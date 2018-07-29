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18:31, 29 июля 2018

Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий ЗМС

Бывший футболист советской сборной Евгений Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий «Заслуженный мастер спорта». «Это несправедливо. Я жил, когда звание ЗМС давали только за первые места на олимпиадах, чемпионата мира и Европы. Я получил звание только в 55 лет», – цитирует Ловчева Матч-ТВ. Он добавил, что теперь звание заслуженного мастера спорта обесценилось.

Комментарии

37

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irdo 29 июля 2018 | 18:37

добавил, что теперь звание заслуженного мастера спорта обесценилось.
-------------
Как и все остальные звания, трансформировавшись в гертруду.

tanyaya 29 июля 2018 | 18:47

irdo: Никого уже давно не удивляет то, что звание "Героя России" присваивается вообще всем, на кого укажет палец левой ноги гениалиссимуса. Включая того, кто убивал мирных россиян с 16 лет и продолжает их убивать. И того, чьи заслуги перед Россией заключаются в фальсификации голосования в России.

dataan 29 июля 2018 | 18:53

tanyaya: Бред не пишите

tanyaya 29 июля 2018 | 19:02

dataan: Опровергните. Если сможете.

dataan 29 июля 2018 | 19:22

tanyaya: Опровергать бред? Да Вы в своем уме? :)))

tanyaya 29 июля 2018 | 19:38

dataan: Уважаемый, прежде чем назвать в дискуссии чьё-то утверждение бредом, требуется привести аргументы в подтверждение того, что это бред.. Как минимум.
Ваш второй подряд отказ привести хотя бы малейшие доказательства в пользу вашей "теории бреда" - только подтверждает то, что вы просто фигляр.

astet 29 июля 2018 | 19:24

tanyaya: более того,
стыдно принять звание Героя России
порядочному россиянину
(такие ещё есть,
но не в окружении жулика Путина!),
зная, что бандит и убийца Кадыров - тоже Герой России!

satttana_perrrkele 29 июля 2018 | 18:54

irdo: не обижайте Гергиева, он свою гертруду нализал, по полной. Даже с бездарью, виончелизатором всея Руси, с Ролдугиным концерт дирижировал (хотя этот Ролдугин вечно между нот)

koshkaedu 29 июля 2018 | 19:40

satttana_perrrkele:

Ралдугин на концерте века
Сидел как будто на ГУБЕ.
Судьба играет человеком,
А человек играет на трубе.

vikwlad 29 июля 2018 | 18:55

Это верно, звание заслуженного мастера спорта обесценилось. Теперь главной заслугой футболиста или деятеля культуры считается его раболепское отношение к Вовану.

boooben 29 июля 2018 | 19:17

Теперь главное звание - "путинский жополиз". От успехов в прочих делах и возраста не зависит.

ivfn 29 июля 2018 | 19:38

irdo:
Ознакомьтесь с положением о присвоении звания ЗМС

В порядке исключения — «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».

b52artur 29 июля 2018 | 19:52

ivfn:
Вы игру нашей сборной видели? Против Испании. 2 Дивизион зона Центр.
Унылый антифутбол. За такую игру стыдно должно быть.
Все спортивные СМИ должны были к позорному столбу пригвоздить.
А они оценки по 7 баллов выдали, а в Кремле награды.
А еще удивляются почему Жигули кривые

edyunia 29 июля 2018 | 18:38

Тайно надо было, - тайно наградить званиями: ихтамнет - прецеденты имеются.

lenin3 29 июля 2018 | 18:53

edyunia: и ведь Дзюба со Смоловым не откажутся то званий и медалек:типа,как мы можем отказаться,Сам же наградил...

koshkaedu 29 июля 2018 | 19:45

lenin3:

Дзюбу нашего не тронь.
Дзюба - прочь сомнения.
У него футболы сплошь
В каждом поколении.

abulkor 29 июля 2018 | 18:39

Спёрзидент вовик лилипутин лучше знает кто заслуженый,а кто не заслуженый. Кто герой, а кто не герой. Ему советчики не нужны. Он сам любит советовать и учить весь мир как надо жить.

buva53 29 июля 2018 | 18:40

Этих футболистов вёл в бой, считай сам Вован. Так, что это он себя наградил и в ТВ картинку в рамочку вставил.

gregor 29 июля 2018 | 18:42

Звание " Академик " так же обесценилось , когда это звание присвоили Кадырову .
Так же он имеет звания маршалов всех родов войск .

ptilonorhynchus 29 июля 2018 | 19:13

gregor: "Академик" - не звание, звание - "академик РАН". Кадыров не является академиком РАН.

vic12 29 июля 2018 | 19:35

ptilonorhynchus: И что? Дальше рассудите.

venmud 29 июля 2018 | 18:42

Последняя шутка: "Цирк уехал". Остался навсегда и закрепился во всех сферах России.

jetsam 29 июля 2018 | 18:45

#MeToo
не иначе.

@«Это несправедливо.@
вроде пожилой человек, не мальчик, а такую глупость несет...

croaker 29 июля 2018 | 18:48

Сейчас не только звание ЗМС обесценилось,но и звание Героя России, а уж ордена "За заслуги перед Отечеством" приравнялись к Почётным грамотам времён СССР. Всё зависит от барской прихоти.

satttana_perrrkele 29 июля 2018 | 18:51

уж какое холуйство воспитывается в россейских шпротсменах, а и их Путин достал, с новыми "реформами"
Черное - это белое
Мир - это война
Проигравшие лузеры - ЗМС

nikwgs 29 июля 2018 | 18:53

Также, как и орден "Александра Невского", за который мой отец кровь проливал (в прямом смысле)- трижды ранен (один раз тяжело до инвалидности) и один раз тяжело контужен! А теперь всякие соловьевы и пр. становятся "кавалерами" этого боевого ордена!? Вот и Черчесов стал "кавалером" и получил право быть захороненным на аллее в Александро -Невской лавре!?

zibex 29 июля 2018 | 18:54

Ловчев не знает, просто изменили положение о звании "Заслуженный мастер спорта" - теперь его дают за выход из группы

nestormihnenko 29 июля 2018 | 18:57

Раньше чемпионам автомобили давали, а теперь успешная экономика так поизносилась, что кроме жетона со званием и дать нечего.

don_ballon 29 июля 2018 | 18:58

Господи, И Евгений Серафимович туда же. Всё бы вам в советские игрушки играть. Звание ЗМС обесценилось в тот момент, когда все признали очевидное: спортсмены высокого уровня профессионалы и зарабатывают деньги бегая, прыгая, метая и играя. Ну на хена такое звание Пеле, Марадоне, Месси, Роналду (обоим), Кройфу, Зидану, Неймару? Только в России ждут именно от государства признания своих заслуг. Да зачем оно? Слава? Мешками. Деньги? Полные карманы. Внесение в анналы? Автоматом... Вот был ли ЗМС Эдуард Стрельцов, такой Высоцкий от футбола? Был-не был-всё равно лучший и в памяти народной.

busybackson 29 июля 2018 | 19:03

don_ballon: Стрельцов был - дважды. Так что Дзюбе Стрельца не догнать, если, конечно, на кичу не присядет.

vic12 29 июля 2018 | 19:37

busybackson: Роналду плачет - не дали ЗМС. Печально.

valeriy_n 29 июля 2018 | 18:59

Кремль сморозил очередную глупость с этими званиями. С другой стороны, когда он (кремль) делал что-нибудь правильно.

ivfn 29 июля 2018 | 19:41

valeriy_n:
Ознакомьтесь с положением о присвоении звания ЗМС

В порядке исключения — «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».

janychar 29 июля 2018 | 19:13

Адмиралу Ямомото на очередной день рождения прислали две награды. Это было после Пёрл-Харбора и множества других побед, но до Мидуэя. Ямомото был на вершине славы. Но он был очень сконфужен этими наградами и в письмах друзьям писал, что не сможет их надеть, потому что лично ещё не участвовал в боях этой войны и офицеры и матросы флота этого не поймут.

jamba 29 июля 2018 | 19:21

Перестаньте возмущаться! Распад "совка", а сейчас именно он, так и происходит - мельчает все!)))))))))))))))

cilovit 29 июля 2018 | 19:22

Ничего не имею против тех кто возмущается, но если бы к примеру женская сборная по волейболу котировалась на звание чемпионов мира в конце 80 десятка и смогла бы победить, то их думаю бы тоже на руках бы носили.Как говорил Пеле кажется что Россия станет чемпионами по футболу тогда когда Бразилия выиграет чемпионат по хоккею . А теперь если бы Бразилия вернулась с чемпионат по хоккею с медалями ,как бы их встречали на родине ?

supalov 29 июля 2018 | 19:30

Завидки берут...

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