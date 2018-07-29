Продолжает набирать обороты скандал вокруг присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта
Официальные лица вынуждены объяснять решение министерства спорта, а волейболистке Екатерине Гамовой пришлось оправдываться за свои резкие высказывания по этой теме.
Биатлонист Александр Тихонов, футболист Евгений Алдонин, теннисист Евгений Кафельников и с десяток волейболистов, во главе с главным героем Олимпиады в Лондоне Дмитрием Мусэрским. Это далеко не полный список спортсменов, которые высказались на тему звания ЗМС за последние сутки. Депутаты и чиновники тоже не отстают. Скандал грянул даже не после торжественной церемонии в Кремле, а после слов знаменитой волейболистки Екатерины Гамовой. Та возмутилась, что футболистам дали заслуженных мастеров спорта за четвертьфинал чемпионата мира, хотя иным волейболистам такие звания не дают даже за победы на подобных турнирах. В адрес спортсменки тут же полетели критические стрелы. Гамовой пришлось объясняться. В эфире РБК она заявила, что имеет претензии к системе, а не к футболистам.
Главное, найти достойное объяснение. Его нашел руководитель думского комитета по спорту Михаил Дегтярев. Футбольный чемпионат мира, от большого ажиотажа, будет поважнее чемпионатов мира по другим видам спорта. И четвертьфинал тут тоже идет за большое достижение.
Кстати, футболистам звания ЗМС присваивают уже далеко не в первый раз. И, порой, для этого даже чемпионата Европы не требовалось. Так главный тренер сборной России Станислав Черчесов свое удостоверение получил в 2003-м году с формулировкой «за вклад в развитие футбола».
Всего звания заслуженных мастеров спорта имеют около 40 российских футболистов. Кроме того, в 2008-м это звание было присвоено украинцу Анатолию Тимощуку.
Комментарии4
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post_v 29 июля 2018 | 18:13
Спортсменам, которые не поехали на Олимпиаду из-за обвинений в допинге, вручили призовые как за золотую олимпийскую медаль
Тогда почему бы не наградить и тех, кто вылетел в 1/4 финала ЧМ по футболу ?
cattt 29 июля 2018 | 18:21
post_v: Мне даже страшно представить какой заслуженный мастер спорта Всея Бразилии - Пеле!
prostovanya 29 июля 2018 | 18:21
Нормальным футболистам(людям) стыдно бы было... А этим - нормально...
srk2658lu 29 июля 2018 | 18:23
За вклад в путинскую политику проведения ЧМ2018.
Так бы и написали.
Только за это не ЗМС давать надо, а цацки на грудь!
"Ну как не порадеть родному человечку"?
Бессмертное высказывание, на все времена...