Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства США, если демократы откажутся голосовать за пакет миграционных законов. Ранее американский президент назвал действующее законодательство страны в этой сфере «самым тупым в мире».

«Необходимо избавиться от лотереи, поимки мигрантов и их освобождения и наконец построить иммиграционную систему, основанную на заслугах!» — написал в Twitter Дональд Трамп. Также он упомянул и строительство стены на границе с Мексикой. Президент США угрожает «закрыть» правительство, если демократы не дадут голосов для прохождения через конгресс его программы «Безопасность границы». «Нам нужно, чтобы в страну приезжали выдающиеся люди!» — заключил Трамп.

В последние дни глава государства возобновил жесткую критику своих политических противников из Демократической партии. Особое недовольство президента как раз вызывает позиция демократов относительно миграции. Трамп напомнил, что они выступают за открытые границы и мало беспокоятся о преступности – по мнению президента, это говорит о некомпетентности его противников.

Ужесточение миграционных законов и строительство стены на границе с Мексикой было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Средства на возведение стены ранее были выделены, но в июне президент заявил о необходимости увеличить траты на этот проект.