Вертолет специально зависает над Б.Москворецким мостом, дожидается, когда ветер от его винта разрушит мемориал Немцову...

Правительственный вертолет специально зависает над Большим Москворецким мостом, дожидается, когда ветер от его винта разрушит мемориал Борису Немцову, а потом садится на территории Кремля. Об этом нам рассказал сопредседатель московской организации Партии народной свободы – Парнас Михаил Шнейдер:

Михаил Шнейдер сказал, что если бы это был необходимый для разворота маневр, то второй вертолет поступил бы также, и добавил, что круг людей, которым позволено летать на самолете в Кремль очень ограничен. Видео вертолета, который разрушает мемориал Немцову, опубликовано на странице Михаила Шнейдера в фейсбуке.