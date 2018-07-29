Вертолет специально зависает над Б.Москворецким мостом, дожидается, когда ветер от его винта разрушит мемориал Немцову
Правительственный вертолет специально зависает над Большим Москворецким мостом, дожидается, когда ветер от его винта разрушит мемориал Борису Немцову, а потом садится на территории Кремля. Об этом нам рассказал сопредседатель московской организации Партии народной свободы – Парнас Михаил Шнейдер:
Михаил Шнейдер сказал, что если бы это был необходимый для разворота маневр, то второй вертолет поступил бы также, и добавил, что круг людей, которым позволено летать на самолете в Кремль очень ограничен. Видео вертолета, который разрушает мемориал Немцову, опубликовано на странице Михаила Шнейдера в фейсбуке.
Комментарии15
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kadetkl 29 июля 2018 | 18:11
Прям как домик двух поросят... Делайте выводы из классики.
hcsecb 29 июля 2018 | 18:19
Там Путин обожравшийся шаурмы. Ща начнёт гадить на еврейскую святыню....
patrikk_1 29 июля 2018 | 18:23
Вертолет специально зависает над Б.Москворецким мостом, дожидается, когда ветер от его винта разрушит мемориал Немцову...
Наверняка Мишка Шнейдер получает процент от Максима Каца, наверное он что-то вроде бригадного, который следит за порядком, платит суточные "добровольцам" и периодически нанимает хулиганов, чтобы те разрушали капище.
skakol 29 июля 2018 | 18:12
Скучно ему там на мосту ,вот и мерещится всякое , главное что когда скорый поезд по мосту пролетает портретики не падают ! Что бы все это могло значить !?)))
stebinmaku 29 июля 2018 | 18:13
Просто пилот хочет вблизи полюбоваться торжественно-величественными и строгими формами народного мемориала
begly_ 29 июля 2018 | 18:15
Вертолетом? А дворник ни дешевле? Жирует Москва.
nikmart001 29 июля 2018 | 18:15
Ну вот новость на ЭХО уже пятый раз пишут, а слабо фото сделать вертолета.
begly_ 29 июля 2018 | 18:23
nikmart001:
Это государственная тайна.
rodnic 29 июля 2018 | 18:24
nikmart001: "Гуглить" не пробовал?
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Михаил Шнейдер
21 ч.
#НемцовМост Итак, сегодня удалось снять на видео, что происходит с мемориалом, когда над ним зависает вертолёт с триколорной расцветкой борта. Кто в них летает - бог весть. Всякое болтают, но я с трудом верю, что тот, про кого говорят, что он и есть Россия, позволяет себе такие мелкие пакости. Повисев и сделав своё пакостное дело, птичка перелетела через стену.
gluhoy2250 29 июля 2018 | 18:16
обычно в Кремль залетает два вертолета, один из которых сразу идет на посадку, а другой зависает над мостом.
Мишаня, по твоему они должны друг на дружку садиться?? В партии народной свободы – Парнас все больные, или только ты? Либералы всегда свои домыслы, выдают за мысли других (например, летчиков и т. д.)
boooben 29 июля 2018 | 18:17
Господи, какие же ублюдки. Чтоб их вертолет рухнул на их же кортеж, а останки "раздуло винтом" по всем подмосковным свалкам.
boroda_ 29 июля 2018 | 18:20
boooben: Твой М.Шнейдер так же безумен, как человек на твоей аватарке. У последнего упомянутого был сифилис головного мозга. У М. Шнейдера не иначе тоже.
exoxoexoxo 29 июля 2018 | 18:18
Эти вертолётчики залили дерьмом всех поклонников и поклонниц БОРЬКИ _ПРОШМАНДОНА !
spitac 29 июля 2018 | 18:19
И мертвого боятся?
venezianez49 29 июля 2018 | 18:23
И что ? Даже Шнейдер не смог защитить мемориал ?
Последний разрушен (я надеюсь) ?