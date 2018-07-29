Военные отрицают удар десантного катера об опору моста во время главного военно-морского парада

Впрочем, столкновение попало на видео.

Представители западного военного округа опровергают факт столкновения десантного катера с опорой Благовещенского моста. «Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время Главного военно-морского парада не было», – это говорится в сообщении пресс-службы военного округа, которое цитирует ТАСС. При этом само столкновение катера Серна видели тысячи зрителей Первого канала а также канала RT. На записи слышен звук удара об опору и заметно, как стоящие на катере моряки теряют равновесие и ударяются о борт. Как предполагает издание Фонтанка ру — вероятно, катер снесло течением, но он быстро выровнял курс и продолжил свое движение в парадном строю.

В Главном военно-морском параде в Петербурге приняли участие более четырех тысяч военнослужащих, 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов. Парады ко дню ВМФ также состоялись во Владивостоке и Севастополе.