Военные отрицают удар десантного катера об опору моста во время главного военно-морского парада
Впрочем, столкновение попало на видео.
Представители западного военного округа опровергают факт столкновения десантного катера с опорой Благовещенского моста. «Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время Главного военно-морского парада не было», – это говорится в сообщении пресс-службы военного округа, которое цитирует ТАСС. При этом само столкновение катера Серна видели тысячи зрителей Первого канала а также канала RT. На записи слышен звук удара об опору и заметно, как стоящие на катере моряки теряют равновесие и ударяются о борт. Как предполагает издание Фонтанка ру — вероятно, катер снесло течением, но он быстро выровнял курс и продолжил свое движение в парадном строю.
В Главном военно-морском параде в Петербурге приняли участие более четырех тысяч военнослужащих, 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов. Парады ко дню ВМФ также состоялись во Владивостоке и Севастополе.
Комментарии6
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begly_ 29 июля 2018 | 18:13
Примем на веру офицерскую честь российского военного моряка.
danko1 29 июля 2018 | 18:22
begly_: Если МО отрицает, то это давно верный признак того, что данный факт имеет место.
В МО давно понятие об офицерской чести забыто, а по вранью догоняют Путина и МИД.
nehoroshiy 29 июля 2018 | 18:18
Так это же военные, они и должны быть разрушителями.
aallttoo 29 июля 2018 | 18:19
Паааадумаешь - видео.
Этонемы, настамнет, какиевашидоказательства, русофобы, видеофошисты,
dorin1987 29 июля 2018 | 18:20
"катератамнет"? "еготамнет"? "ударатамнет"? "онутонул"?
mozhem_povtorit 29 июля 2018 | 18:22
Это были хахлы-биндеравцы!