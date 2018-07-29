Полиция задержала подростка, который напал с ножом на полицейского...

ФСБ проверяет его связи с террористами.

Родные подростка полагают, он не сам решился на убийство, а под чьи-то влиянием, в ФСБ подозревают, что в преступлении замешана террористическая организация, пишет газета «Московский комсомолец». По рассказу брата, юноша начал активно посещать мечеть и переписывался с неизвестным мужчиной на темы религии, якобы он обещал попадание в рай за выполнение определенного задания. Компьютер, с помощью которого происходило общение, изъят. Подростку назначат психиатрическую экспертизу. По данным телеграмм-канала Mash, нападение на полицейского он готовил несколько недель, в пятницу выложил на своей странице в инстаграме ролик, где говорит о намерении убить полицейского. Однако вскоре удалил видео. В субботу позвонил дяде и сообщил, что убил полицейского и сам пострадал – порезал руку ножом. Произошло нападение у здания посольства Словакии на 1-й Брестской улице. Офицер полиции получил 7 ножевых ударов, потерял много крови, врачи оценивают состояние мужчины как стабильно тяжелое. Как сообщает «Интерфакс», сотрудник правоохранительных органов, в том числе, получил ранения в голову и лицо.

Против подростка возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».