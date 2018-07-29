В Москве на вторую за эти выходные акцию против пенсионной реформы и роста налогов вышли около пяти тысяч человек

В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко».

Устроители акции, требования которой вполне созвучны выдвинутым здесь же накануне от коммунистов, требовали остановить реформу. Уведомление подавалось на 10 тысяч человек, проспект Сахарова оказался заполнен на четверть. Одна из пришедших, она представилась Оксаной, сказала, что лишь массовость протеста позволит переломить ситуацию и заставит власти считаться с протестом.

Среди тезисов выступавших – слом «курса политической номенклатуры», отказ от увеличения НДС, отмена «пакета Яровой». Либертарианцы звали на акцию тех, кто не желает платить больше, а зарабатывать при этом копейки. На сцене выступили председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, активист Михаил Светов, политик Владимир Милов. Молодой человек Владимир рассказал о том, что несмотря на отдаленную перспективу пенсии, обман со стороны властей он чувствует уже сейчас.

Бывший испытатель Московского института медико-биологических проблем, работавшего на космос, Герой России Сергей Нефедов сказал мне, что считает повышение срока выхода на пенсию обманом.

Лейтмотивом акции стал лозунг на большой растяжке перед сценой – «Пенсионная реформа – и мертвые позавидуют живым». Из динамиков звучали стихи, композиции «гражданской обороны», Янки Дягилевой, Монеточки, раздавались книги, собирались пожертвования, По оценке «Белого счетчика», в митинге приняли участие шесть тысяч человек. «Перемирие у водопоя против общего врага,» «55 и ни днем больше», «Я выйду на пенсию в 2060» — такие плакаты были в руках пришедших.

Накануне на проспекте Сахарова также прошел еще один митинг против пенсионной реформы. В нем приняли участие представители КПРФ и «Левого Фронта». Организаторы сообщали, что собрали 50 тысяч митингующих. В «Белом счетчике насчитали 12 тысяч. После окончания митинга против пенсионной реформы в Москве полиция задержала его организаторов – руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и главу Либертарианской партии Сергея Бойко. Об этом сообщают участники митинга. Они рассказывают, что Бойко и Степанова увели в автозак, не объясняя причин задержания. Были задержаны также ведущий митинга Михаил Чичков и журналист издания Sota Vision Иван Егоров.