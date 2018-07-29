Армия Израиля подтвердила перехват судна, шедшего на прорыв блокады сектора Газа

Армия обороны Израиля подтвердила в воскресенье задержание гражданского судна с пропалестинскими активистами, которое пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа. Соответствующее заявление распространила в воскресенье

армейская пресс-служба.

«Несколько минут назад завершилась операция сил ВМС Израиля, в ходе которой был

перехвачен корабль из Европы, пытавшийся нарушить законную военно-морскую блокаду

сектора Газа, — говорится в документе. — Силы ВМС разъяснили экипажу, что судно

нарушает блокаду Газы, и что все гуманитарные поставки могут быть направлены в сектор

через [израильский порт] Ашдод». Военные добавили, что «судно было перехвачено в

соответствии с нормами международного права», а вся операция «обошлась без чрезвычайных

происшествий». «К настоящему моменту корабль отбуксирован в порт Ашдода», — добавили в

пресс-службе.

Как сообщила газета «Аль-Ахрам», израильский военный катер ранее в воскресенье

задержал гражданский корабль, направлявшийся в сектор Газа, и препроводил его в порт.

На борту арестованного судна находились 36 активистов движения за снятие блокады с

палестинского сектора из почти 15 стран.

Израиль осуществляет морскую блокаду сектора Газа с сентября 2007 года. Власти

еврейского государства считают этот шаг законной и оправданной мерой по предотвращению

контрабанды оружия радикалами, действующими в палестинском анклаве. Власть в секторе

Газа с 2007 года удерживает движение ХАМАС, которое Израиль считает террористическим. —