Армия Израиля подтвердила перехват судна, шедшего на прорыв блокады сектора Газа
Армия обороны Израиля подтвердила в воскресенье задержание гражданского судна с пропалестинскими активистами, которое пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа. Соответствующее заявление распространила в воскресенье
армейская пресс-служба.
«Несколько минут назад завершилась операция сил ВМС Израиля, в ходе которой был
перехвачен корабль из Европы, пытавшийся нарушить законную военно-морскую блокаду
сектора Газа, — говорится в документе. — Силы ВМС разъяснили экипажу, что судно
нарушает блокаду Газы, и что все гуманитарные поставки могут быть направлены в сектор
через [израильский порт] Ашдод». Военные добавили, что «судно было перехвачено в
соответствии с нормами международного права», а вся операция «обошлась без чрезвычайных
происшествий». «К настоящему моменту корабль отбуксирован в порт Ашдода», — добавили в
пресс-службе.
Как сообщила газета «Аль-Ахрам», израильский военный катер ранее в воскресенье
задержал гражданский корабль, направлявшийся в сектор Газа, и препроводил его в порт.
На борту арестованного судна находились 36 активистов движения за снятие блокады с
палестинского сектора из почти 15 стран.
Израиль осуществляет морскую блокаду сектора Газа с сентября 2007 года. Власти
еврейского государства считают этот шаг законной и оправданной мерой по предотвращению
контрабанды оружия радикалами, действующими в палестинском анклаве. Власть в секторе
Газа с 2007 года удерживает движение ХАМАС, которое Израиль считает террористическим. —
Комментарии7
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koshkaedu 29 июля 2018 | 17:40
//Власть в секторе Газа с 2007 года удерживает движение ХАМАС, которое Израиль
считает террористическим.//
А Россия считает эту власть любовницей, с которой можно целоваться взасос и ещё
что-то ...
dusia08 29 июля 2018 | 17:40
Портянки исстрадаются.
skakol 29 июля 2018 | 17:46
dusia08: Абсолютно пох !) Что те черномазые и носатые ,что эти ,в сортах говна не разбираюсь !)Единственное отличие между этими обезьянами ,это то что араб хорошо взрывается ,а жидяра хорошо горит !)))
vezdehod 29 июля 2018 | 17:47
Не нужно с Израилем так шутить - накостыляют и скажут. что так и было.
exoxoexoxo 29 июля 2018 | 17:44
Всех антиблокадников надо бы расстрелять ! Не дадим в обиду нашу блокаду !
gregor 29 июля 2018 | 17:46
Может это Шевченко и Кеворкова организовали "Флотилию свободы " для Курдов , угнетённых турецкой военщиной и заблудились ?
georgsemen 29 июля 2018 | 17:51
Всёпральна! В какой другой ситуации судно без разрешений, договорённостей или хрен знает, какие там у них на флоте должны быть документы, может зайти в территориальные воды другой страны и удивляться потом, что к ним возникают вопросы и недовольство со стороны пограничников или береговой охраны.
При том, что Израиль находится и формально и физически в состоянии войны с некоторыми окружающими его государствами.
Удачи ВМС Израиля и Цахалу!