В Германии рейтинг консервативного блока партии ХДС/ХСС упал до рекордного уровня за 12 лет

Об этом пишет Бильд. Половина опрошенных изданием заявила, что не верит в то, что коалиция просуществует до следующих выборов в 2021 году. Причиной стали разногласия по миграционному вопросу. Христианско-социальный союз требует принять срочные меры по борьбе с нелегальной миграцией и перестать пускать нелегалов через границу Германии. Христианско-демократический союз и социал-демократы настаивают на поиске общеевропейского решения проблемы.