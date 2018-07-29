В Германии рейтинг консервативного блока партии ХДС/ХСС упал до рекордного уровня за 12 лет
Об этом пишет Бильд. Половина опрошенных изданием заявила, что не верит в то, что коалиция просуществует до следующих выборов в 2021 году. Причиной стали разногласия по миграционному вопросу. Христианско-социальный союз требует принять срочные меры по борьбе с нелегальной миграцией и перестать пускать нелегалов через границу Германии. Христианско-демократический союз и социал-демократы настаивают на поиске общеевропейского решения проблемы.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi3 29 июля 2018 | 17:39
Реально НОВОСТЬ - по фигу! Абсолютно для РФ НУЛЕВАЯ)
dunai10 29 июля 2018 | 17:48
Так сколько это будет в процентах ???
parasuk_ 29 июля 2018 | 17:56
Надо лечить немцев от ксенофобии. Германия должна принять еще больше учителей и инженеров с ближнего востока :)
jurisconsult 29 июля 2018 | 18:00
Общеевропейское решение проблемы с мигрантами? Это как - арабские анклавы в Европе, что ли?
imellendorf 29 июля 2018 | 18:02
Адольфа Алозовича на них на всех нет )