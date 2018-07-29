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17:32, 29 июля 2018

На военно-морском параде в С.-Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста

Об этом сообщило издание Фонтанка. Во время прямой трансляции парада, которую вело RT, видно, как судно ударяется об опору моста, а моряки, стоящие на палубе, теряют равновесие и падают за борт. Затем катер выровнял курс и продолжил движение.
Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства , которое поступило в ТАСС.

Комментарии

17

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post_v 29 июля 2018 | 17:35

Навальный десантный катер ?

sbk 29 июля 2018 | 17:35

МО разве умеет правду-то говорить?

vezdehod 29 июля 2018 | 17:45

Катер привык бороздить морские просторы, где не растут "баобабы" в который можно случайно врезаться.

lenin3 29 июля 2018 | 17:49

sbk: а МО ссы в глаза:на видео-врезался,а МО-не врезался.Вот и всё...

fleyta6 29 июля 2018 | 18:04

sbk . Анекдот старый: " МО не приняло на вооружение новое артиллерийское орудие, объяснив отказ неправильной конструкцией пушки- безоткатная!"

plank1957 29 июля 2018 | 17:36

Еще пара таких парадов и от ВМФ останется только праздник.

ansh 29 июля 2018 | 17:37

И не было команды "человек за бортом"?
Запутинцы переписывают морские азы?
Если что - бабы новых моряков нарожают...

begly_ 29 июля 2018 | 17:48

ansh:

Отряд ни заметил потери бойца.

begly_ 29 июля 2018 | 17:40

На параде ВДВ бьются головой о кирпичи, а на параде ВМФ катером об опору.
Традиция.

venmud 29 июля 2018 | 17:44

"никаких инцидентов с кораблями во время парада не было"
===========================
Это - Россия, сынок.

oneoretwo 29 июля 2018 | 17:53

...говорили им держать другой курс, а они...
а на плешивом курсе исчо и не такое будет...

niknik 29 июля 2018 | 17:54

Две показательные новости на Эхе рядом!
Первая : Армия Израиля подтвердила ПЕРЕХВАТ СУДНА, шедшего на прорыв блокады сектора Газа.
Вторая: На военно-морском параде в С.-Петербурге десантный КАТЕР ВРЕЗАЛСЯ в опору Благовещенского моста.

Вчера сидел и гадал - ну а в этом раз будет хоть без инцидентов на этом параде? Думал, что не будет, но вновь ошибся, блин! Пора ставки делать на такие огрехи наших горе-моряков, извините, но по другому их никак не могу назвать! Что мешает работать как полагается?

chichanik 29 июля 2018 | 18:09

niknik: Армия Израиля подтвердила ПЕРЕХВАТ СУДНА, шедшего на прорыв блокады сектора Газа
Я вас умоляю ... корыто с демонстрантами ... совсем не в тему.

venmud 29 июля 2018 | 18:17

niknik: А зачем проводят репетицию парада с разводом мостов и блокировкой автомобильного движения?

piterjanis 29 июля 2018 | 18:08

так видео есть ?

jetsam 29 июля 2018 | 18:22

piterjanis: www.youtube.com/watch?v=WWS3FUuMqfU

jetsam 29 июля 2018 | 18:20

купили навигатор и алгоритм от яндекс.такси.
плыли. у моста кто-то из зрителей вызвал такси.
капитан машинально принял вызов.
всего-то задел талию опоры. чуток.

а крик подняли...
был бы кузя - вообще бы и катера никто не видел бы
и моста и парад...

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