На военно-морском параде в С.-Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста
Об этом сообщило издание Фонтанка. Во время прямой трансляции парада, которую вело RT, видно, как судно ударяется об опору моста, а моряки, стоящие на палубе, теряют равновесие и падают за борт. Затем катер выровнял курс и продолжил движение.
Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства , которое поступило в ТАСС.
Комментарии17
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post_v 29 июля 2018 | 17:35
Навальный десантный катер ?
sbk 29 июля 2018 | 17:35
МО разве умеет правду-то говорить?
vezdehod 29 июля 2018 | 17:45
Катер привык бороздить морские просторы, где не растут "баобабы" в который можно случайно врезаться.
lenin3 29 июля 2018 | 17:49
sbk: а МО ссы в глаза:на видео-врезался,а МО-не врезался.Вот и всё...
fleyta6 29 июля 2018 | 18:04
sbk . Анекдот старый: " МО не приняло на вооружение новое артиллерийское орудие, объяснив отказ неправильной конструкцией пушки- безоткатная!"
plank1957 29 июля 2018 | 17:36
Еще пара таких парадов и от ВМФ останется только праздник.
ansh 29 июля 2018 | 17:37
И не было команды "человек за бортом"?
Запутинцы переписывают морские азы?
Если что - бабы новых моряков нарожают...
begly_ 29 июля 2018 | 17:48
ansh:
Отряд ни заметил потери бойца.
begly_ 29 июля 2018 | 17:40
На параде ВДВ бьются головой о кирпичи, а на параде ВМФ катером об опору.
Традиция.
venmud 29 июля 2018 | 17:44
"никаких инцидентов с кораблями во время парада не было"
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Это - Россия, сынок.
oneoretwo 29 июля 2018 | 17:53
...говорили им держать другой курс, а они...
а на плешивом курсе исчо и не такое будет...
niknik 29 июля 2018 | 17:54
Две показательные новости на Эхе рядом!
Первая : Армия Израиля подтвердила ПЕРЕХВАТ СУДНА, шедшего на прорыв блокады сектора Газа.
Вторая: На военно-морском параде в С.-Петербурге десантный КАТЕР ВРЕЗАЛСЯ в опору Благовещенского моста.
Вчера сидел и гадал - ну а в этом раз будет хоть без инцидентов на этом параде? Думал, что не будет, но вновь ошибся, блин! Пора ставки делать на такие огрехи наших горе-моряков, извините, но по другому их никак не могу назвать! Что мешает работать как полагается?
chichanik 29 июля 2018 | 18:09
niknik: Армия Израиля подтвердила ПЕРЕХВАТ СУДНА, шедшего на прорыв блокады сектора Газа
Я вас умоляю ... корыто с демонстрантами ... совсем не в тему.
venmud 29 июля 2018 | 18:17
niknik: А зачем проводят репетицию парада с разводом мостов и блокировкой автомобильного движения?
piterjanis 29 июля 2018 | 18:08
так видео есть ?
jetsam 29 июля 2018 | 18:22
piterjanis: www.youtube.com/watch?v=WWS3FUuMqfU
jetsam 29 июля 2018 | 18:20
купили навигатор и алгоритм от яндекс.такси.
плыли. у моста кто-то из зрителей вызвал такси.
капитан машинально принял вызов.
всего-то задел талию опоры. чуток.
а крик подняли...
был бы кузя - вообще бы и катера никто не видел бы
и моста и парад...