На военно-морском параде в С.-Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста

Об этом сообщило издание Фонтанка. Во время прямой трансляции парада, которую вело RT, видно, как судно ударяется об опору моста, а моряки, стоящие на палубе, теряют равновесие и падают за борт. Затем катер выровнял курс и продолжил движение.

Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства , которое поступило в ТАСС.