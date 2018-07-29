Патриарх Московский Кирилл освободил от должности директора предприятия РПЦ «Софрино» Евгения Пархаева
Он также лишился всех постов, которые занимал в РПЦ. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата. Предприятие выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь. Пархаев был также управляющим гостиницей московского патриархата «Даниловское» и курировал патриаршие резиденции в столице.
Знак.ком со ссылкой на Телеграм-канал Незыгарь сообщает, что против Пархаева может быть возбуждено уголовное дело, так как он вкладывал средства РПЦ в строительство коттеджного поселка на Рублевке, офисных центров в Москве, а также лоббировал идею строительства при церквях торговых центров. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Комментарии11
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vincenttt 29 июля 2018 | 17:36
гуня выручкой не доволен..
danko1 29 июля 2018 | 17:46
vincenttt: Доход и злато для сатанистов из РПЦ на 1-ом месте.
Проклятая секта безбожников.
begly_ 29 июля 2018 | 18:00
danko1:
Дааа.., толи баптисты, пятидесятники, еговисты, харизматы и прочие супостаты..
Вот те настоящие верующие, вот те собирают десятину Богу.
begly_ 29 июля 2018 | 18:04
vincenttt:
А хотя бы и так. Даже сам Бог наказывал за не приумножение талантов.
neyexo 29 июля 2018 | 17:43
старинный человек, со времен Лужкова и Алексия
student_ru_ru 29 июля 2018 | 17:48
"Предприятие выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь."
О, у нас производство появилось.
vumba 29 июля 2018 | 17:55
у китайцев покупают, выдают за свою и добавляют в цене
begly_ 29 июля 2018 | 17:58
Сразу понятно - на свечках спалился.
yralez 29 июля 2018 | 18:07
Отправил в отставку.
Выслуга лет, пенсия 75 % от оклада, спецобслуживание сохранены..
jetsam 29 июля 2018 | 18:15
@он вкладывал средства РПЦ в строительство коттеджного поселка на Рублевке,
офисных центров в Москве, а также лоббировал идею
строительства при церквях торговых центров. @
конкуренты заказали. кто?
exoxoexoxo 29 июля 2018 | 18:20
Пархаев оказался ПАРХАТЫМ и присваивал шекели...