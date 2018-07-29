После окончания митинга против пенсионной реформы в Москве полиция задержала его организаторов
– руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и главу Либертарианской партии Сергея Бойко. Об этом сообщают участники митинга. Они рассказывают, что Бойко и Степанова увели в автозак, не объясняя причин задержания. Были задержаны также ведущий митинга Михаил Чичков и журналист издания Sota Vision Иван Егоров.
В митинге приняло участие около шести тысяч человек. Сотрудников полиции, которые обеспечивали порядок на акции, привезли на автобусах с символикой чемпионата мира по футболу. Акция была согласована властями.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi3 29 июля 2018 | 17:36
Надо понять и простить, работать не хотят, а кушать хочется )
astet 29 июля 2018 | 17:59
banyi3: по-видимому,
задержанным объяснят,
что Путина нужно любить
даже если он забирает
последние портки?!
navsegda 29 июля 2018 | 18:20
banyi3: Ты про мусоров ? Как верно
spitac 29 июля 2018 | 18:22
banyi3: "Надо понять и простить, работать не хотят, а кушать хочется"
Ну да, не хотят работать до 68/63 лет, они и не скрывают.
llewella 29 июля 2018 | 17:38
А вы, надменные потомки
Извѣстной подлостью прославленныхъ отцовъ,
Пятою рабскою поправшіе обломки
Игрою счастія обиженныхъ родовъ,
Вы, жадною толпой стоящіе у трона,
Свободы; генія и славы палачи,
Таитесь вы подъ сѣнію закона
Предъ вами судъ и правда — все молчи;
Но есть и Божій судъ, наперсники разврата!
Есть грозный судъ, онъ ждетъ,
Онъ недоступенъ звону злата
И мысли и дѣла онъ знаетъ напередъ.
neburzhui2 29 июля 2018 | 17:49
Партия выступает за ликвидацию принуждения к пенсионному страхованию и за предоставление гражданам самостоятельного выбора своей личной пенсионной стратегии. Текущие пенсионные накопления должны быть при этом переданы гражданам в полном объёме.
Хотят чтобы вообще государственную пенсию отменили. Какого хрена им на митинге надо ?
sbk 29 июля 2018 | 17:51
Видимо, за неповиновение. Как обычно.
begly_ 29 июля 2018 | 17:56
Пенсия означает старость. Не понятно, почему некоторые хотят побыстрее состариться..
astet 29 июля 2018 | 18:01
begly_: хорошая мысль.
Предлагаете лишить россиян пенсий вообще?
Пускай остаются вечно молодыми? ;)))
begly_ 29 июля 2018 | 18:06
astet:
Ни раасстаааннууусь с камсамоооллааам...
lapin100 29 июля 2018 | 18:04
begly_: Не ври! Ты не Киселёв и не Соловьёв, только им разрешается врать. Пенсия означает получение льгот, положенных по закону и прибавку в семейный бюджет для работающих пенсионеров.
begly_ 29 июля 2018 | 18:08
lapin100:
Я не о материальной составляющей. А вы пытаетесь деньгами замерить бесцельно прожитые годы. Вот хапуги.
oneoretwo 29 июля 2018 | 17:57
...вот исчо бы и "хватательный рефлекс" хорошо бы "каленым железом"...
mozhem_povtorit 29 июля 2018 | 18:03
На этом митинге Путина не любили, в отличие от вчерашнего?
srk2658lu 29 июля 2018 | 18:04
Система работает по понятиям.
Если надо арестовать, то можно!
yralez 29 июля 2018 | 18:05
Вот вам и ответ, что они будут дальше делать.
nikmart001 29 июля 2018 | 18:17
Так это Навальный организовал митинг, а раньше писали, что коммунисты.