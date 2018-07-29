После окончания митинга против пенсионной реформы в Москве полиция задержала его организаторов

– руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и главу Либертарианской партии Сергея Бойко. Об этом сообщают участники митинга. Они рассказывают, что Бойко и Степанова увели в автозак, не объясняя причин задержания. Были задержаны также ведущий митинга Михаил Чичков и журналист издания Sota Vision Иван Егоров.

В митинге приняло участие около шести тысяч человек. Сотрудников полиции, которые обеспечивали порядок на акции, привезли на автобусах с символикой чемпионата мира по футболу. Акция была согласована властями.