Трамп остановит работу госорганов, если демократы не поддержат стену на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что допустит приостановку работы федерального правительства, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ, который включает в себя строительство заграждения на
границе с Мексикой, которое, по его мнению, должно остановить потоки нелегальной
миграции. Об этом хозяин Белого дома написал в воскресенье в «Твиттере».
«Я буду готов «закрыть» правительство, если демократы не проголосуют за
законопроект об охране границ, который включает в себя строительство стены», — заявил
американский лидер.
Комментарии8
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begly_ 29 июля 2018 | 17:15
Ни только закрыть, но и бросить демократов на строительство стены.
plank1957 29 июля 2018 | 17:19
Это уже попахивает саботажем. Не думаю, что такой шаг Трампа останется без внимания Фемиды США.
neyexo 29 июля 2018 | 17:36
plank1957:
"закрыть правительство" - законная ситуация, government shutdown
Длится может сколь угодно долго, когда не согласованы расходы и закон не принят.
В прошлом году Трам вышел из этой ситуации, договорившись с демократами. минуя своих республиканцев (фото - Шумер и другие в кабинете у Трампа и сияют)
neyexo 29 июля 2018 | 17:39
plank1957: https://goo.gl/images/5UpcQj
neyexo 29 июля 2018 | 17:24
пусть демократы позовут всех мексиканцев, в первую очередь пропускать тех, кто без документов
max3446 29 июля 2018 | 17:29
Из-за агрессивной торговой политики главы Белого дома Дональда Трампа, Мексика стала закупать меньше американской пшеницы и теперь отоваривается злаком в других южноамериканских странах, а также в России. Поставки США в соседнюю страну сократились на целых 38%. Москва же всё увереннее прорывается вперёд в гонке за титул мирового лидера по экспорту пшеницы.
В последние годы Россия и США идут ноздря в ноздрю в гонке за титул мирового лидера по поставкам пшеницы, пишет австрийское издание Contra Magazin. Но теперь из-за агрессивной торговой политики главы Белого дома Дональда Трампа, позиции американцев ослабли, особенно в важной для них соседней стране Мексике.
С 1994 года, когда была создана Североамериканская зона свободной торговли (NAFTA), Мексика была главным закупщиком американской пшеницы, но теперь ситуация изменяется, отмечает автор статьи Марко Майер.
Из-за атак Трампа на NAFTA мексиканские мельники стали опасаться пошлин, поэтому начали закупать пшеницу в других южноамериканских странах, а также России, объясняет издание. В результате в первой половине 2018 общий объём продаж пшеницы из США сократился на 21%, а поставки злака в Мексику — на целых 38%.
Россия же в период с 2016 на 2017 год достигла рекордной отметки по экспорту пшеницы в 30 миллионов тонн, что составило 18% долю на мировом рынке. Для сравнения Майер приводит данные за период с 2012 на 2013 год: 11 миллионов тонн и 8%.
compare 29 июля 2018 | 17:35
кажется,скоро "закроют" самого "мистера-твиттера"...))
liquidsky__ 29 июля 2018 | 17:56
Везде где демократы- хаос и разброд.