Трамп остановит работу госорганов, если демократы не поддержат стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что допустит приостановку работы федерального правительства, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ, который включает в себя строительство заграждения на

границе с Мексикой, которое, по его мнению, должно остановить потоки нелегальной

миграции. Об этом хозяин Белого дома написал в воскресенье в «Твиттере».

«Я буду готов «закрыть» правительство, если демократы не проголосуют за

законопроект об охране границ, который включает в себя строительство стены», — заявил

американский лидер.