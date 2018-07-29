Оргкомитет ЧМ по футболу 2022 в Катаре обвинили в проведении черной пиар-кампании против основных конкурентов

Оргкомитет Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре обвинили в проведении черной пиар-кампании против основных конкурентов: США и Австралии. Для этого даже были задействованы бывшие сотрудники ЦРУ.

Новую бурю подняла британская пресса. Газета «Сандей Таймс» сообщила, что оргкомитет Чемпионата мира 2022 намеренно дискредитировал конкурентов. По информации издания, главной целью было продемонстрировать отсутствие поддержки заявок на проведения первенства планеты населением Австралии и США. Эти страны были главными конкурентами Катара, а поддержка населения важнейший для ФИФА критерий оценки заявки. По информации «Сандей Таймс» для черного пиара были привлечены бывшие сотрудники ЦРУ. В то же время, как сообщает ВВС, дело не ограничилось только разведчиками. Катарские чиновники организовали акции протеста против проведения чемпионата мира в Австралии и США. Если информация подтвердится, то Катару не избежать неприятностей. Дискредитация конкурентов – грубое нарушение правил ФИФА. А это может стать основанием для лишения страны права проведения чемпионата мира.

Право проведения чемпионата мира Катар добился в декабре 2010-го года. Его заявка опередила заявки США, Австралии, Японии и Южной Кореи.