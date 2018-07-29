Ряд спортсменов России возмутил шаг властей удостоить футболистов нашей сборной званий заслуженных мастеров спорта
Ряд российских спортсменов возмутило решение властей удостоить футболистов нашей сборной званий заслуженных мастеров спорта. Биатлонист Александр Тихонов назвал это чистым пиаром. «Я люблю футбол, но не российский. И тем более не тех, кто им правит и занимается. Это сумасшедшая трата денег: ни одной бесплатной школы. В стране бардак во всём кроме пиара», — сказал олимпийский чемпион.
Волейболистка Екатерина Гамова сказала, что такие награды дают за получение как минимум бронзовых медалей на чемпионатах мира и олимпиадах. А олимпийский чемпион, волейболист Дмитрий Мусэрский признался, что после этого награждения значок заслуженного мастера спорта потерял для него ценность.
Комментарии14
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srk2658lu 29 июля 2018 | 17:11
Путин и награды даёт не по закону, а по понятиям...
putn_pnh 29 июля 2018 | 17:19
Макрон своим тоже значки ЗМС повесил?
polsan 29 июля 2018 | 17:47
putn_pnh: Президент Франции Эммануэль Макрон решил наградить футболистов сборной и главного тренера команды Дидье Дешама орденом Почетного легиона
ramun 29 июля 2018 | 17:20
В России власти обожают возмутителей.
eduard53 29 июля 2018 | 17:29
А значок "Героя России" на карманном путинском премьерчике не напрягает
наших заслуженных мастеров?
eduard53 29 июля 2018 | 17:40
Пардон, оговорка типа по Фрейду, - на киндер-сюрпризике ...
lenin3 29 июля 2018 | 17:31
Папуасам тоже давали бусы,чоб порадовались...
santathefrosr 29 июля 2018 | 17:38
Волейбол с биатлоном....
самые важые виды спорта! А чё возмутились всего 3 чела? Больше нет спортсменов на Руси?
gbborg 29 июля 2018 | 17:39
"Россия - великая наша держава ...". И вот, нате вам: вдруг мы не первые.
Чтобы как то ободрить потерпевших - пострадавших от этого факта и было принято решение о присвоении заслуженных званий.
Но нужно понять причины нашего морального, так сказать, поражения. Я этих причин не понимаю. Но очевиден факт падения популярности футбола. Посмотрите: понастроили новых стадионов. Но ведь и на старых то мы сегодня видим даже во время топовых матчей полупустые трибуны. В былые времена были все таки какие то соревнования на первенство города по школам, институтам и т.п. Теперь же вот в Москве (у меня под боком, на ул. Введенской) школьная футбольная площадка пустует.
kvadrat48 29 июля 2018 | 17:49
Путинский проект " ЧМ мира по футболу в России" не мог не завершиться пафосным шоу. Это для плебса. А секретные награждения ближнего круга - для "своих",потому что стыдно - плебс не поймёт. Вот так и правит,как двуликий Янус.
venmud 29 июля 2018 | 17:52
Ну, если сами хреново соображаете, наберите толковых помошников.
bratec_kot 29 июля 2018 | 17:53
Катюша Гамова, Легенда!!!! Да не унижайтесь , Вы этой крысиной возней А если хотите - то спросите откуда у Патрушевых -младших и прочих ордена "за заслуги перед отечеством" в 20-ть лет?
dunai10 29 июля 2018 | 18:08
bratec_kot: то спросите откуда у Патрушевых -младших и прочих ордена "за заслуги перед отечеством" в 20-ть лет?
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У "Патрушевых -младших" по ордену Почёта. Других нет.
niknik 29 июля 2018 | 17:58
За сыгранную лотерею в виде пенальти что-ли наградили? Дасаев даже посмеялся над этим, мол повезло больше чем испанцам! Кремль вообще в клоунов превратился! Пора на выездах начинать давать номера. Позорище какое-то просто!