Ряд спортсменов России возмутил шаг властей удостоить футболистов нашей сборной званий заслуженных мастеров спорта

Ряд российских спортсменов возмутило решение властей удостоить футболистов нашей сборной званий заслуженных мастеров спорта. Биатлонист Александр Тихонов назвал это чистым пиаром. «Я люблю футбол, но не российский. И тем более не тех, кто им правит и занимается. Это сумасшедшая трата денег: ни одной бесплатной школы. В стране бардак во всём кроме пиара», — сказал олимпийский чемпион.

Волейболистка Екатерина Гамова сказала, что такие награды дают за получение как минимум бронзовых медалей на чемпионатах мира и олимпиадах. А олимпийский чемпион, волейболист Дмитрий Мусэрский признался, что после этого награждения значок заслуженного мастера спорта потерял для него ценность.