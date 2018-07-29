Z Архив новостей новости
5 14 6 2383
17:03, 29 июля 2018

Ряд спортсменов России возмутил шаг властей удостоить футболистов нашей сборной званий заслуженных мастеров спорта

Ряд российских спортсменов возмутило решение властей удостоить футболистов нашей сборной званий заслуженных мастеров спорта. Биатлонист Александр Тихонов назвал это чистым пиаром. «Я люблю футбол, но не российский. И тем более не тех, кто им правит и занимается. Это сумасшедшая трата денег: ни одной бесплатной школы. В стране бардак во всём кроме пиара», — сказал олимпийский чемпион.
Волейболистка Екатерина Гамова сказала, что такие награды дают за получение как минимум бронзовых медалей на чемпионатах мира и олимпиадах. А олимпийский чемпион, волейболист Дмитрий Мусэрский признался, что после этого награждения значок заслуженного мастера спорта потерял для него ценность.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

srk2658lu 29 июля 2018 | 17:11

Путин и награды даёт не по закону, а по понятиям...

putn_pnh 29 июля 2018 | 17:19



Макрон своим тоже значки ЗМС повесил?


polsan 29 июля 2018 | 17:47

putn_pnh: Президент Франции Эммануэль Макрон решил наградить футболистов сборной и главного тренера команды Дидье Дешама орденом Почетного легиона

ramun 29 июля 2018 | 17:20

В России власти обожают возмутителей.

eduard53 29 июля 2018 | 17:29

А значок "Героя России" на карманном путинском премьерчике не напрягает
наших заслуженных мастеров?

eduard53 29 июля 2018 | 17:40

Пардон, оговорка типа по Фрейду, - на киндер-сюрпризике ...

(комментарий скрыт)

lenin3 29 июля 2018 | 17:31

Папуасам тоже давали бусы,чоб порадовались...

santathefrosr 29 июля 2018 | 17:38

Волейбол с биатлоном....

самые важые виды спорта! А чё возмутились всего 3 чела? Больше нет спортсменов на Руси?

gbborg 29 июля 2018 | 17:39

"Россия - великая наша держава ...". И вот, нате вам: вдруг мы не первые.
Чтобы как то ободрить потерпевших - пострадавших от этого факта и было принято решение о присвоении заслуженных званий.
Но нужно понять причины нашего морального, так сказать, поражения. Я этих причин не понимаю. Но очевиден факт падения популярности футбола. Посмотрите: понастроили новых стадионов. Но ведь и на старых то мы сегодня видим даже во время топовых матчей полупустые трибуны. В былые времена были все таки какие то соревнования на первенство города по школам, институтам и т.п. Теперь же вот в Москве (у меня под боком, на ул. Введенской) школьная футбольная площадка пустует.

kvadrat48 29 июля 2018 | 17:49

Путинский проект " ЧМ мира по футболу в России" не мог не завершиться пафосным шоу. Это для плебса. А секретные награждения ближнего круга - для "своих",потому что стыдно - плебс не поймёт. Вот так и правит,как двуликий Янус.

venmud 29 июля 2018 | 17:52

Ну, если сами хреново соображаете, наберите толковых помошников.

bratec_kot 29 июля 2018 | 17:53

Катюша Гамова, Легенда!!!! Да не унижайтесь , Вы этой крысиной возней А если хотите - то спросите откуда у Патрушевых -младших и прочих ордена "за заслуги перед отечеством" в 20-ть лет?

dunai10 29 июля 2018 | 18:08

bratec_kot: то спросите откуда у Патрушевых -младших и прочих ордена "за заслуги перед отечеством" в 20-ть лет?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У "Патрушевых -младших" по ордену Почёта. Других нет.

niknik 29 июля 2018 | 17:58


За сыгранную лотерею в виде пенальти что-ли наградили? Дасаев даже посмеялся над этим, мол повезло больше чем испанцам! Кремль вообще в клоунов превратился! Пора на выездах начинать давать номера. Позорище какое-то просто!


Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 247 6 19583 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 116 6 12481 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 91 6 10374 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 283 6 32429 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 81 6 9493 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 64 6 7654 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Новости

Петр Порошенко: Решение князя Владимира крестить Русь было европейским выбором Ранее 4 июля Порошенко заявил, что князь Владимир 1030 лет назад крестил не Русь, а Украину…

5 89 6 10716
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 55 6 6930 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 11079 25.07
Kчечня, языки, мнения
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 43 6 5716 23.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Как правительство прячет свои деньги После этого некоторые задумаются: а что же наше правительство? Если у него так все хорошо, зачем же оно отнимает у людей пенсии?..

5 95 6 13555 12:13
Kполитика, экономика, бюджет, мнения
Блоги

+ Путин вручил награды футболистам и тренерам сборной Путин вручил награды футболистам и тренерам сборной Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич – Орденов Почета…

5 66 6 9643 28.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, видео, награды, события
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 45 6 6879 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Зачем вы мучаете ребенка, господин президент? Принято считать, что Он милостив. Но ведь слезы этой девочки, ее детей, которые теперь не родятся, Он Вам не простит…

5 252 6 38566 07:21
Kрф, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Панова: Москва за последние годы очень преобразилась Московские парки также стали близки к традиционным европейским, в которых можно не только подышать свежим воздухом, но и действительно с пользой провести время…

5 36 6 5709 27.07
Kмосква, мнения
Голосование
Смотрели ли вы хоть раз в жизни «Дом-2»?
5 34 6 5534 27.07

Популярное за неделю

Новости

Субботний митинг в Москве против пенсионной реформы по словам организаторов собрал около ста тысяч человек Во всяком случае, об этом с трибуны митинга объявили организаторы…

5 5 6 16676
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 84 6 140420 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 43 6 9092 27.07
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 414 6 465433 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пытают только добровольцы Пытают только добровольцы Мы должны сказать спасибо «Новой газете», где работают профессионалы, исполняющие свой долг перед читателями. Но возникает вопрос: почему этого не сделали те, кто обязан это делать по долгу службы?..

5 121 6 67449 23.07
8читать ;смотреть
Kкриминал, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7146375
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3591816

Сегодня в эфире