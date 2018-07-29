Организаторов митинга против повышения пенсионного возраста задержали после окончания акции
Причины силовики не объяснили.
Силовики увели в автозак главу Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова и ведущего акции Михаила Чичкова. Молодые люди разместили в твиттере фотографию из автозака. Задержали и журналиста Ивана Егорова, когда он подошел выяснить, что происходит. При этом раздавались крики «Прессу не трогайте!». Полиция не стала отвечать на вопросы журналистов, которые подошли выяснить причины задержаний. Всех доставили в ОВД «Красносельское», телефона заставили выключить, в ином случае обещали отобрать. Задержания проходили, несмотря на то, что митинг был согласован с властями, заявку на его проведение подавала Либертарианская партия. По данным проекта «Белый счетчик» в акции приняли участие 6,2 тысяч участников. Полиция сообщает о 2,5.
В митинге принял участие политик Алексей Навальный.
Комментарии27
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ura_123 29 июля 2018 | 17:10
Чё там в 31 ст.конституции этой страны говорится?
Тем более митинг был согласован...
osj99 29 июля 2018 | 17:14
ura_123: нефиг без цаков выходить
patrikk_1 29 июля 2018 | 17:21
Силовики увели в автозак главу Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова и ведущего акции Михаила Чичкова...
Наверное эти проныры специально подошли к полицейским, нарочно наговорили им шёпотом гадости, чтобы нарваться на арест. Помните как А.Миронов корчил рожи в шашлычной и показывал язык кавказцу, чтобы побольше срубить с Кислярского.
https://www.youtube.com/watch?v=uaYyQ3pTLeY
georgsemen 29 июля 2018 | 17:36
ura_123:
Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.07.2018)
Статья 31. Добровольный отказ от преступления***
А Вы какое там слово написали?
Конс... Конс... Констатация???
nikmart001 29 июля 2018 | 18:10
ura_123: Это у коммунистов он был согласован, а Навальный хотел примазаться, не получилось.
putin_itogy 29 июля 2018 | 17:11
Гестапо чекистов,
руки у них чешутся,
расстрелять всех смутьянов,
Алексея Навального, первым поставить у стенки Лубянского подвала.
Лично расстрелять Навального, из золотого Стечкина, мечтают, рвутся кремлёвские крысы.
В очередь, сукины дети!.
begly_ 29 июля 2018 | 17:11
Объяснения не нужны., задержали по традиции.
n_a_t_a7777777 29 июля 2018 | 17:29
begly_:
Не власть , а позорище! Чем дальше, тем более мерзко.
begly_ 29 июля 2018 | 18:11
n_a_t_a7777777:
Стыдно, у кого видно.
plank1957 29 июля 2018 | 17:13
Где здесь презумпция невиновности? И где фамилия и должность того идиота, который отдал приказ о задержании?
pontifig 29 июля 2018 | 17:17
plank1957: фамилию а забыл ,а должность у него - самодержец всея РФ ,кроме Чечни
plank1957 29 июля 2018 | 17:29
pontifig:
Что-то я сомневаюсь, что Путин отдавал такие указания, по крайней мере, официальные. А дураки они на то и существуют, чтобы их расходовать.
cite 29 июля 2018 | 17:24
plank1957: Что то мне кажется он не идиот, просто делает то, что от него тайно или явно ждут властедержащие.
plank1957 29 июля 2018 | 17:27
cite:
Ну да, только они же его и сдадут, когда их припрут.
detul 29 июля 2018 | 17:13
Ну вот и есть новостной повод. О митинге КПРф просто молчали, а тут, для создания жареной новости, пришлось силовикам подсуетиться.
eduard53 29 июля 2018 | 17:14
Видимо, лысенковщина победила, и приобретённые признаки таки наследуются?
И кремляди удалось привить полицаям инстинктивное отвращение к её оппонентам?
vilingrad 29 июля 2018 | 17:15
"Ну что, скоты, обосрали Россию?!"(с)
jetsam 29 июля 2018 | 17:15
наконец-то. а то прям народ был в раздумье:
то ли вверху уснули, то ли к валежнику еще и стояжник собирать разрешат...
спали просто... проснулись.
фу, отлегло, все по старому.
putin_itogy 29 июля 2018 | 17:16
Горит огнём, РАЗГОРАЕТСЯ..
Страна векового беззакония,
страданий,
деспотизма,
узурпации,
и безраздельного ВОРоВОВАства...
ГОРИ, ГОРИ, ЯСНО - ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО.....
cite 29 июля 2018 | 17:19
У них рефлекс, как у собаки Павлова, видят Навального и ко... , и хватательная слюна выделяется потоками. Путинские псы знают свое дело.))
mag49 29 июля 2018 | 17:20
А слабо задержать организаторов пенсионной реформы?
n_a_t_a7777777 29 июля 2018 | 17:31
mag49:
+10000000000!!!!
evgen7512 29 июля 2018 | 17:21
Кремлевский фюрер-упырь может потирать ладошки.
henry52 29 июля 2018 | 17:25
Какие на хрен силовики?-- "Держиморды околоточные"...
sbk 29 июля 2018 | 17:33
По всем каналам - только парад.
А был ли митинг?
ches12 29 июля 2018 | 17:38
Адепты социал-дарвинизма из либертарианской партии "против пенсионной реформы"?
Не смешите!
saboteur 29 июля 2018 | 17:38
Правильно. Рабы должны дома сидеть и жаловаться на форумах.