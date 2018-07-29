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17:02, 29 июля 2018

Организаторов митинга против повышения пенсионного возраста задержали после окончания акции

Причины силовики не объяснили.
Силовики увели в автозак главу Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова и ведущего акции Михаила Чичкова. Молодые люди разместили в твиттере фотографию из автозака. Задержали и журналиста Ивана Егорова, когда он подошел выяснить, что происходит. При этом раздавались крики «Прессу не трогайте!». Полиция не стала отвечать на вопросы журналистов, которые подошли выяснить причины задержаний. Всех доставили в ОВД «Красносельское», телефона заставили выключить, в ином случае обещали отобрать. Задержания проходили, несмотря на то, что митинг был согласован с властями, заявку на его проведение подавала Либертарианская партия. По данным проекта «Белый счетчик» в акции приняли участие 6,2 тысяч участников. Полиция сообщает о 2,5.

В митинге принял участие политик Алексей Навальный.

Комментарии

27

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ura_123 29 июля 2018 | 17:10

Чё там в 31 ст.конституции этой страны говорится?
Тем более митинг был согласован...

osj99 29 июля 2018 | 17:14

ura_123: нефиг без цаков выходить

patrikk_1 29 июля 2018 | 17:21

Силовики увели в автозак главу Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова и ведущего акции Михаила Чичкова...

Наверное эти проныры специально подошли к полицейским, нарочно наговорили им шёпотом гадости, чтобы нарваться на арест. Помните как А.Миронов корчил рожи в шашлычной и показывал язык кавказцу, чтобы побольше срубить с Кислярского.
https://www.youtube.com/watch?v=uaYyQ3pTLeY

(комментарий скрыт)

georgsemen 29 июля 2018 | 17:36

ura_123:
Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.07.2018)
Статья 31. Добровольный отказ от преступления***
А Вы какое там слово написали?
Конс... Конс... Констатация???

nikmart001 29 июля 2018 | 18:10

ura_123: Это у коммунистов он был согласован, а Навальный хотел примазаться, не получилось.

putin_itogy 29 июля 2018 | 17:11

Гестапо чекистов,
руки у них чешутся,
расстрелять всех смутьянов,
Алексея Навального, первым поставить у стенки Лубянского подвала.
Лично расстрелять Навального, из золотого Стечкина, мечтают, рвутся кремлёвские крысы.
В очередь, сукины дети!.

begly_ 29 июля 2018 | 17:11

Объяснения не нужны., задержали по традиции.

n_a_t_a7777777 29 июля 2018 | 17:29

begly_:
Не власть , а позорище! Чем дальше, тем более мерзко.

begly_ 29 июля 2018 | 18:11

n_a_t_a7777777:

Стыдно, у кого видно.

plank1957 29 июля 2018 | 17:13

Где здесь презумпция невиновности? И где фамилия и должность того идиота, который отдал приказ о задержании?

pontifig 29 июля 2018 | 17:17

plank1957: фамилию а забыл ,а должность у него - самодержец всея РФ ,кроме Чечни

plank1957 29 июля 2018 | 17:29

pontifig:
Что-то я сомневаюсь, что Путин отдавал такие указания, по крайней мере, официальные. А дураки они на то и существуют, чтобы их расходовать.

cite 29 июля 2018 | 17:24

plank1957: Что то мне кажется он не идиот, просто делает то, что от него тайно или явно ждут властедержащие.

plank1957 29 июля 2018 | 17:27

cite:
Ну да, только они же его и сдадут, когда их припрут.

detul 29 июля 2018 | 17:13

Ну вот и есть новостной повод. О митинге КПРф просто молчали, а тут, для создания жареной новости, пришлось силовикам подсуетиться.

eduard53 29 июля 2018 | 17:14

Видимо, лысенковщина победила, и приобретённые признаки таки наследуются?
И кремляди удалось привить полицаям инстинктивное отвращение к её оппонентам?

vilingrad 29 июля 2018 | 17:15

"Ну что, скоты, обосрали Россию?!"(с)

jetsam 29 июля 2018 | 17:15

наконец-то. а то прям народ был в раздумье:
то ли вверху уснули, то ли к валежнику еще и стояжник собирать разрешат...
спали просто... проснулись.
фу, отлегло, все по старому.

putin_itogy 29 июля 2018 | 17:16

Горит огнём, РАЗГОРАЕТСЯ..
Страна векового беззакония,
страданий,
деспотизма,
узурпации,
и безраздельного ВОРоВОВАства...
ГОРИ, ГОРИ, ЯСНО - ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО.....

cite 29 июля 2018 | 17:19

У них рефлекс, как у собаки Павлова, видят Навального и ко... , и хватательная слюна выделяется потоками. Путинские псы знают свое дело.))

mag49 29 июля 2018 | 17:20

А слабо задержать организаторов пенсионной реформы?

n_a_t_a7777777 29 июля 2018 | 17:31

mag49:
+10000000000!!!!

evgen7512 29 июля 2018 | 17:21

Кремлевский фюрер-упырь может потирать ладошки.

henry52 29 июля 2018 | 17:25

Какие на хрен силовики?-- "Держиморды околоточные"...

sbk 29 июля 2018 | 17:33

По всем каналам - только парад.
А был ли митинг?

ches12 29 июля 2018 | 17:38

Адепты социал-дарвинизма из либертарианской партии "против пенсионной реформы"?
Не смешите!

saboteur 29 июля 2018 | 17:38

Правильно. Рабы должны дома сидеть и жаловаться на форумах.

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