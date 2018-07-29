Организаторов митинга против повышения пенсионного возраста задержали после окончания акции

Причины силовики не объяснили.

Силовики увели в автозак главу Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова и ведущего акции Михаила Чичкова. Молодые люди разместили в твиттере фотографию из автозака. Задержали и журналиста Ивана Егорова, когда он подошел выяснить, что происходит. При этом раздавались крики «Прессу не трогайте!». Полиция не стала отвечать на вопросы журналистов, которые подошли выяснить причины задержаний. Всех доставили в ОВД «Красносельское», телефона заставили выключить, в ином случае обещали отобрать. Задержания проходили, несмотря на то, что митинг был согласован с властями, заявку на его проведение подавала Либертарианская партия. По данным проекта «Белый счетчик» в акции приняли участие 6,2 тысяч участников. Полиция сообщает о 2,5.

В митинге принял участие политик Алексей Навальный.