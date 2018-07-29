На военно-морском параде в С.-Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста
Об этом сообщило издание Фонтанка. Во время прямой трансляции парада, которую вело RT, видно, как судно ударяется об опору моста, а моряки, стоящие на палубе, теряют равновесие и падают за борт. Затем катер выровнял курс и продолжил движение.
Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства , которое поступило в ТАСС.
Комментарии4
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asokol 29 июля 2018 | 16:36
Фальшивка сделана на съемной квартире и хранится на буржуазном сервере.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=WWS3FUuMqfU
serhio_25__ 29 июля 2018 | 16:40
asokol: ""а моряки, стоящие на палубе, теряют равновесие и падают за борт."" - а где падающие моряки?
valtameri 29 июля 2018 | 16:36
Десант на опору моста? Оригинально.
skakol 29 июля 2018 | 16:40
Это фсе кровавый Путин ! Власть хочет таким образом уже в Маскве врезаться в опору моста с мумуриалом борьки и уронить все его портретики ! С вертолетом у них ничего не получилось ,но Путин не успокоится!) низабудимнипрастим