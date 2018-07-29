Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время военно-морского парада в Петербурге
Ранее местное издание Фонтанка сообщало, что десантное судно навалилось бортом на опору Благовещенского моста, после чего продолжило движение. Пресс-служба Западного военного округа рассказала ТАСС, что никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по Неве не было.
Комментарии4
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patrikk_1 29 июля 2018 | 16:22
Ранее местное издание Фонтанка сообщало, что десантное судно навалилось бортом на опору Благовещенского моста, после чего продолжило движение...
Фонтанка.ру - это питерская "Новая газета".
andre_klimov 29 июля 2018 | 16:24
patrikk_1:
Ну, даже "Раша Тудыть" умудрилась пустить это в эфир. К счастью, никто за борт не вывалился.
Кто-то верит собсвенным глазам, а кто-то - окрику из-под фуражки.
dzinselub 29 июля 2018 | 16:32
patrikk_1: Просмотрел сейчас видео с этим инцидентом,действительно,катер несло на опору и он ударился левым бортом,местом ближе к корме.
serg_eliseew 29 июля 2018 | 16:36
dzinselub: Все это видели, но власть говорит, что этого не было, а значит этого не было ))))