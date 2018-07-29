Ряд спортсменов выразили несогласие с решением удостоить футболистов сборной званиями заслуженных мастеров спорта
Ряд российских спортсменов выразили несогласие с решением удостоить футболистов сборной званиями заслуженных мастеров спорта. Такие награды дают за получение, как минимум, бронзовых медалей на чемпионатах мира и олимпиадах. В частности, на это обратила внимание в эфире телеканала РБК волейболистка Екатерина Гамова.
Другой олимпийский чемпион – волейболист Дмитрий Мусэрский – сказал, что после награждения футболистов значок заслуженного мастера спорта потерял для него ценность.
Комментарии2
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asokol 29 июля 2018 | 16:12
Эта... наверное, я смотрел какой-то другой чемпионат мира по футболу, а поэтому не понял, чем могли отличиться наши футболёры. Возможно они выпили за раз восемь ящиков водки и/или поставили на хор Наташу Андрееву, это я не знаю, но футбольных достижений не было ни разу.
Действительно, что имеем мы с наших гусей? Ну, они выиграли у двух самых слабых команд - Саудов и Ебибтян, которых вынесла бы и любая команда второй лиги. Потом позорно слили Уругваю, а потом был апофеоз - игра с испанцами. Я смотрю чемпионаты с 1970 года, и ни разу не видел более мутной и стремной игры. Преимущество испанцев было настолько подавляющим, что и проигрыш с разницей пять-семь мячей не удивил бы. Но испанцы умудрились слить (интересно, за сколько).
В конце была игра с хорватами, в которой позора было поменьше, конечно, но изрядное преимущество хорватов под сомнение даже самая вонючая портянка не поставит. Заслуженный итог в виде проигрыша.
Где достижения? Расскажите мне о них. Поднимите мне веки!
sergey1971 29 июля 2018 | 16:29
В положении о звании ЗМС написано, что оно дается за победу на чемпионате мира, но там есть оговорка, что в исключительных случаях такое звание может присваиваться и в других случаях. Вот и признали выход в четвертьфинал исключительным случаем. Ведь за постсоветскую историю на чемпионате мира по футболу первый раз вышли из группы.