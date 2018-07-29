Ряд спортсменов выразили несогласие с решением удостоить футболистов сборной званиями заслуженных мастеров спорта

Ряд российских спортсменов выразили несогласие с решением удостоить футболистов сборной званиями заслуженных мастеров спорта. Такие награды дают за получение, как минимум, бронзовых медалей на чемпионатах мира и олимпиадах. В частности, на это обратила внимание в эфире телеканала РБК волейболистка Екатерина Гамова.

Другой олимпийский чемпион – волейболист Дмитрий Мусэрский – сказал, что после награждения футболистов значок заслуженного мастера спорта потерял для него ценность.