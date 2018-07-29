Россияне массово забирают своих детей из британских частных школ...

Как отмечает издание The Telegraph, это связано с реалиями «новой Холодной войны».

За последние три года количество российских детей, учащихся в частных британских школах, снизилось почти на 40 процентов. Таковы данные Совета независимых школ, который представляет больше тысячи учебных заведений в Великобритании.

Причины развития такой тенденции в Совете назвать не смогли. Газета The Telegraph предполагает, что сокращение количества российских детей в школах усугубилось в связи с попыткой отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Глава парламентской группы по России Крис Брайант, комментируя эту новость, отметил, что санкции «начинают кусаться».

В марте в российском МИДе предупреждали своих граждан о необходимости тщательно взвешивать необходимость поездок в Великобританию. По оценке Москвы, на фоне враждебной политики Лондона в Соединенном Королевстве могут усилиться антироссийские настроения, также может дойти и до преследования россиян.

Британские власти считают Москву причастной к отравлению Скрипалей, в том числе из-за российского происхождения вещества «Новичок», с помощью которого было совершено покушение. В Кремле это отрицают.