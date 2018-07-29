Россияне массово забирают своих детей из британских частных школ
Как отмечает издание The Telegraph, это связано с реалиями «новой Холодной войны».
За последние три года количество российских детей, учащихся в частных британских школах, снизилось почти на 40 процентов. Таковы данные Совета независимых школ, который представляет больше тысячи учебных заведений в Великобритании.
Причины развития такой тенденции в Совете назвать не смогли. Газета The Telegraph предполагает, что сокращение количества российских детей в школах усугубилось в связи с попыткой отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Глава парламентской группы по России Крис Брайант, комментируя эту новость, отметил, что санкции «начинают кусаться».
В марте в российском МИДе предупреждали своих граждан о необходимости тщательно взвешивать необходимость поездок в Великобританию. По оценке Москвы, на фоне враждебной политики Лондона в Соединенном Королевстве могут усилиться антироссийские настроения, также может дойти и до преследования россиян.
Британские власти считают Москву причастной к отравлению Скрипалей, в том числе из-за российского происхождения вещества «Новичок», с помощью которого было совершено покушение. В Кремле это отрицают.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
edyunia 29 июля 2018 | 16:11
В нашем классе новичок.
ura_russians 29 июля 2018 | 16:18
edyunia:
в вашем - дурачок, которым потравили украину в 90е годы.
вечный майдаун
:)))))
patrikk_1 29 июля 2018 | 16:19
Россияне массово забирают своих детей из британских частных школ...
Это из-за пенсионной реформы, пенсии не стало хватать на постоянные перелёты к детям в Британию и обратно.
asokol 29 июля 2018 | 16:27
«Россияне массово забирают своих детей из британских частных школ»
Ничего удивительного. Все знают, что благодаря отеческой заботе Великого Вождя даже сельская школа на сыктывкарщине на голову выше любой жидобританской. Особенно если сосущим бюджет родителям учащихся в Жидобритании детишек ласково прищемить яйцы, ибо нех! Роисся, вперде!
ura_russians 29 июля 2018 | 16:36
asokol:
жидобритании ???
фигасе
давно королева паспорт израиля получила?
navsegda 29 июля 2018 | 16:41
ura_russians: Почему в начале 90 ? Был Иван Мазепа , был Степан Бандера , история помнит и других , украинцы это другая нация , не русские и с русским миром им не по пути , а ты ещё не понял ? )
cattt 29 июля 2018 | 16:12
Давно пора детишкам вротенбергов учиться в наших ПТУ!
sokal123 29 июля 2018 | 16:22
cattt: Детишки хотят в цивильных странах жить и учиться ,но стерх -изгой и на них могут косо посмотреть .
bereshliberalivjamu 29 июля 2018 | 16:12
Англия опасная стала, дауны из ми-5 людей травят.
blinorozhiy_chmo 29 июля 2018 | 16:13
Что ж тут удивительного.
Большего г*вна, чем британское образование - днем с огнём не сыщешь.
Вот и забирают детей, чтобы британскими дебилами не выросли. )
jetsam 29 июля 2018 | 16:21
blinorozhiy_chmo: а зачем тогда своих дебилов
в английскую школу совали? че там так медом намазано,
что даже корги на самолетах возят?
estamp 29 июля 2018 | 16:35
jetsam: а зачем тогда своих дебилов
в английскую школу совали?
---
Дык лозанулись. Думали хлрошие чтт образование, что пансион. А оказалось и образование на троечку, а на завтрак так вообще гречка с новичком.
pavelmistery 29 июля 2018 | 16:40
blinorozhiy_chmo: Да они же туууупые
Список лауреатов нобелевских премий мира по странам:
Великобритания: 123
Россия (СССР): 23
sokal123 29 июля 2018 | 16:16
Переводят детишек в путинский строгий рай. Дети не поймут.
trans 29 июля 2018 | 16:19
У кого деньги есть будут учить детей за границей. Вон у Пескова дочурка учится в парижском университете. Ну еще бы, бабла у Пескова завались, на всех пятерых деток хватает, все в шоколаде.
jetsam 29 июля 2018 | 16:35
trans: отучилась. в бутике парижском работает. с ее слов.
и все сама оплачивает. и регулярные перелеты в москву на тусовки и яхты и....
все только со своей зряплаты продавщицы... вот талант, блин...
uralruss 29 июля 2018 | 16:30
Команда была съе.ываться. И попробуйте не выполнить приказ. Статей УК до.уища .Стадный инстинкт в действии.
vladimirgornitsky 29 июля 2018 | 16:38
Всех шпионов отозвали посде провала со Скрипалем?
jetsam 29 июля 2018 | 16:39
да. для нелюбителей математики и о красоте относительных "массово":
"количество российских детей... снизилось почти на 40 процентов."
берете калькулятор и считаете.
было 10 снизилось на (10*0.4)4 - осталось 6.
или
было 20 снизилось на (20*0.4)8 - осталось 12.
а то массово, массово.. прям толпы повалили... целых 8 вротенпасок ушли...