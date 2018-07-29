На московский митинг против пенсионной реформы пришли около шести тысяч человек

Только что у сцены митинга были задержаны несколько человек из числа его организаторов. Об этом сообщают очевидцы. Полиция увела их в автозак, не объяснив причин.

Такие данные приводит организация «Белый счетчик». Полиция, в свою очередь, утверждает, что в акции участвует в два раза меньше людей. Митинг проходит на проспекте Сахарова. Организаторы – Либертарианская партия – призывают выступить против повышения пенсионного возраста, налогов, акцизов и роста цен на бензин, а также против так называемого «пакета Яровой». Информации о задержаниях пока нет.