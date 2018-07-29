На московский митинг против пенсионной реформы пришли около шести тысяч человек
Такие данные приводит организация «Белый счетчик». Полиция, в свою очередь, утверждает, что в акции участвует в два раза меньше людей. Митинг проходит на проспекте Сахарова. Организаторы – Либертарианская партия – призывают выступить против повышения пенсионного возраста, налогов, акцизов и роста цен на бензин, а также против так называемого «пакета Яровой». Информации о задержаниях пока нет.
Комментарии7
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patrikk_1 29 июля 2018 | 16:14
На московский митинг против пенсионной реформы пришли около шести тысяч человек. Полиция, в свою очередь, утверждает, что в акции участвует в два раза меньше людей...
Не надо было объявлять что этот митинг поддержал Сисян 20!8, наверняка многие не пришли из-за этого. Россиянам западло быть с А.Навальным на одном мероприятии.
parasuk_ 29 июля 2018 | 16:19
patrikk_1:Наш навальный это либеральный мидас. Только все, к чему он прикасается, превращается в говно
blinorozhiy_chmo 29 июля 2018 | 16:30
Чем плоха реформа?
Харэ гундеть, либерастня продажная. Расходитесь уже по домам, бездельники. ))
parasuk_ 29 июля 2018 | 16:15
Похоже, коммунисты это единственные, кто может поставить на место обнаглевшую власть. А помойные крысы вроде явлинского и гудкова только отвращают граждан от протестной деятельности
henry52 29 июля 2018 | 16:21
parasuk_:" Похоже, коммунисты это единственные, кто может поставить на место обнаглевшую власть. "
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И еще вы с "патриками".........
parasuk_ 29 июля 2018 | 16:25
henry52: Вместе мы сила. Записывайтесь и вы, если, конечно, с вами при виде портрета Сталина корчи не случаются, как это бывает с гозманом
sg92 29 июля 2018 | 16:32
parasuk_:
Я за КРПФ, но без Зюганова!!!