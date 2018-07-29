Подозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве пройдет психиатрическую экспертизу, рассказали Интерфаксу в Следственном комитете. По данным источника агентства, нападавший – 18-летний уроженец Чечни. Он нанес не менее семи ножевых ранений сотруднику полиции, дежурившему у диппредставительства. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести.