Подозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве пройдет психиатрическую экспертизу
Подозреваемый в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве пройдет психиатрическую экспертизу, рассказали Интерфаксу в Следственном комитете. По данным источника агентства, нападавший – 18-летний уроженец Чечни. Он нанес не менее семи ножевых ранений сотруднику полиции, дежурившему у диппредставительства. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Комментарии2
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jetsam 29 июля 2018 | 15:50
спорим - не пройдет?
lvl100500 29 июля 2018 | 15:58
Так этому гражданину нужно орден дать... Полицейского покалечил, херой!