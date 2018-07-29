Турция предупреждала США о намерении продолжать покупать газ в Иране
Турция предупреждала США о намерении продолжать покупать газ в Иране, цитирует президента Реджепа Эрдогана агентство Анадолу. Турецкий лидер говорил это и бывшему президенту Бараку Обаме, и нынешнему – Дональду Трампу. Он отметил, что Анкара не будет поддерживать санкции Вашингтона в отношении Ирана
Комментарии12
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alehan15274 29 июля 2018 | 15:50
А в какой-то момент Турции придется определяться. С кем они, на стороне иранских или путинских свиней - там где мрак, нищеброды и долбоебы. Или на стороне ведущие державы мира Америки и Запада - там где свет, мир, могущество и передовые культура и технологии.
jetsam 29 июля 2018 | 15:53
alehan15274: @С кем они, на стороне@
эрдоган, как нормальный, давно определился: он на стороне скидок.
чья больше - на той он и стоит.
nowyrusic 29 июля 2018 | 16:16
jetsam: Скидки от Ирана могут выйти боком Эрдогану и Турции.
На другом Турция проиграет в десятки раз больше чем на скидках на нефть.
МСША уже заморозили поставки F-35 туркам, а могут заморозить и все поставки военнной техни ки, в том числе и запчастей к уже поставленной.
ну и экономические санкции, Эрдоган нарывается.
blinorozhiy_chmo 29 июля 2018 | 16:25
Вот и ещё разок сша были посланы нах...
И чем дальше, тем всё больше стран будут класть на Уошингтон ... с прибором. )))
Всё больше и больше )))
jetsam 29 июля 2018 | 16:26
nowyrusic: вас гугл забанил или в методичке не писали?
самая крупная скидка на газ у эрди - от дружка - вовы путена.
на том и стоит. а скидки от ирана эрди хорошо конвертирует
в скидки от сирии...
так что "не боись" эрди, как и батько, между струйками пробежит...
honduras_na_colyme 29 июля 2018 | 15:58
alehan15274: Здесь как раз случай не классический.
Выход США из ядерной сделки - это не амеровское, а чисто трамповское решение, против которого было большинство его советников, т.к. было ясно, что это авантюра с непредсказуемыми последствиями.
Кроме того, против выхода из сделки ЕС и Китай.
Их экономики, вместе взятые, в 2 раза больше американской.
Это я к тому, что санкционное давление меньшей экономики против большей невозможно.
Прошлые санкции, которые снял Обама после ядерной сделки, были введены СБ ООН и являлись обязательными для всех стран.
А теперь Штаты поддерживает разве что Израиль, и на этом всё.
Зато единство Запада это подрывает нипадецки.
У меня уже впечатление, что эти действия агента Рыжего идут под диктовку куратора Плюгавого.
Потому как ему крайне выгоден подрыв единства стран Запада и повышение цен на нефть.
Ну, как-то так.
nowyrusic 29 июля 2018 | 16:21
honduras_na_colyme: Вы написали глупость, экономика США мощнее просто потому, что они эмитируют доллар.
И давить США будут не страны, а конкретные фирмы импортирующие нефть.
И раздавить их они смогут запросто.
союзники США какие были, такие и остались.
Скажут "к ноге" и никуда они не денутся.
Остаться один на один с Россией и Китаем?
Они пока не свихнулись.
немного разболтал их Обама, но Трамп приведет в чувство.
jetsam 29 июля 2018 | 16:30
nowyrusic: @Остаться один на один с Россией и Китаем?@
вроде как китай уже показал, кто с ним рядом будет стоять.
и россии в этом "рядом" даже не намечалось...
фраза @с Россией и Китаем@ как у петросяна :)))))))
вы хоть гуглите. сибирь еще с совковских времен принадлежит
китаю. а россией считается территория до урала.
так вам китай свои исконные земли и отдал. не смешите искандеры..
gluhoy2250 29 июля 2018 | 15:59
alehan15274: А в какой-то момент Турции придется определяться....
Да Турция уже определилась, нельзя быть на стороне пиндосских свиней и их прихвастней! Как то так, пиндосская свинья!
honduras_na_colyme 29 июля 2018 | 16:03
gluhoy2250: Клоун в портянках, НАТО создавалось не в последнюю очередь ради спасения Турции от тов. Сралина, который был одержим многовековой московитской идеей заполучить Босфор и Дарданеллы.
Что не получалось ни одного царя, мечтал сделать генсек.
Притязания Совка к Турции во 2й половине 40-х нарастали - так же, как это было со странами Балтии, Финляндией, Румынией итд.
В общем, к чему шло дело, было ясно, и Западу пришлось взять Турцию под крыло НАТО, хотя по многим параметрам она туда ни в какие ворота не лезла.
И если перед Эрдоганом поставить выбор - иранская нефть или членство в НАТО, он не будет думать ни секунды.
gluhoy2250 29 июля 2018 | 16:26
honduras_na_colyme: Гондурас штопанный, все историю переписываешь? У тебя с Соскиным большие перспективы, потомки фашистов будут благодарны! Хотя ты и есть бандеренок!
alehan15274 29 июля 2018 | 16:39
gluhoy2250: ты чё глухой?? Тогда читай: Америка всегда епали , епут и будут епать авторитарных свиней любого разлива. Будь это тов. сРалин, дурачок андропов или нынешний твой ботоксный царек. Выепут даже вместе с эрдоганом и иранскими муллами. А ты опять будешь свою жопу вытирать по талонам. вбей в свою глухую башку - нет у тебя дурака и нищеброда методов против свободного мира!