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15:31, 29 июля 2018

Шесть человек погибли, один пропал без вести в результате крушения лодки в Эгейском море

Как сообщает агентство Анадолу, на борту находились сторонники турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого называют личным врагом президента Турции Реджепа Эрдогана. Кораблекрушение произошло ночью. Сотрудникам береговой охраны удалось спасти девятерых человек. По словам местных властей, в лодке могли находиться двое руководителей оппозиционного движения Гюлена, которого в позапрошлом году Анкара обвинила в организации попытки госпереворота.

Комментарии

3

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neon999 29 июля 2018 | 15:51

Эрдоган многих посадил и ещё больше лишил права работать, отобрав при этом паспорта.
Так что можно понять тех, кто пытается свалить нелегально, «хоть тушкой, хоть чучелом».

detul 29 июля 2018 | 15:53

Сначала лодка долго не хотела тонуть, но как находиться на плаву, если дно оторвала неизвестная науке рыба ....

nepeanois 29 июля 2018 | 16:01

на все воля аллаха и едрогана, сказал капитан ракетного катера, запуская ракету

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