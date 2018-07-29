Шесть человек погибли, один пропал без вести в результате крушения лодки в Эгейском море

Как сообщает агентство Анадолу, на борту находились сторонники турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого называют личным врагом президента Турции Реджепа Эрдогана. Кораблекрушение произошло ночью. Сотрудникам береговой охраны удалось спасти девятерых человек. По словам местных властей, в лодке могли находиться двое руководителей оппозиционного движения Гюлена, которого в позапрошлом году Анкара обвинила в организации попытки госпереворота.