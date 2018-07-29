Десять работников подмосковного стекольного завода госпитализированы с признаками отравления
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на областной Минздрав. Сотрудники доставлены в больницы Тверского и Московского регионов с признаками кишечной инфекции. Их состояние удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет.
Комментарии5
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banyi3 29 июля 2018 | 15:38
Вот к чему эта новость? Просто наивный вопрос )))
jetsam 29 июля 2018 | 15:47
banyi3: операция "прикрытие и отвлечение".
совет профи: кошелек проверяйте ежедневно.
neon999 29 июля 2018 | 16:01
Отравление и инфекционное заболевание - вроде бы не одно и то же ?
Странное сообщение.
cattt 29 июля 2018 | 16:03
Сырку горючего поели!
jetsam 29 июля 2018 | 16:13
neon999: анек старый советсий, грубы, пошлый, про "не одно и то же"
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на суде идет опрос (С) свидетеля.
Прокурор (П): Расскажите как было дело.
(С) Иду я, вечером через парк, смотрю - они еб@тся.
(П) укоризненно: Свидетель, я вас прошу без мата, не еб@тся, а сношаются..
(С) Прошу прощения, иду я, вечером через парк, темно, вижу под деревом - они еб@тся.
(П) строго: Свидетель, я вас прошу в последний раз, не еб@тся, а сношаются..
(С) Прошу пардону...
иду я, вечером через парк, темно, вижу под деревом кто-то сношается
подхожу ближе - а они еб@тся...
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