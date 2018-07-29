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15:30, 29 июля 2018

Российские волейболисты остались недовольны тем, как прошел праздник чествования спортсменов на Манежной площади

Российские волейболисты остались недовольны тем, как прошел праздник чествования спортсменов на Манежной площади в Москве. Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский в Твиттере написал, что всё было построено вокруг футболистов. А игроков волейбольной сборной, по его словам, даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям. Он также сказал, что значок «Мастера спорта» для него потерял ценность. Награда даётся как минимум за бронзовые медали на крупных международных турнирах, а российские футболисты получили это звание за выход в ¼ финала.

Комментарии

22

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banyi3 29 июля 2018 | 15:36

Зависть и ничего больше! Футбол просто популярнее в мире. Кстати, в США баскетбол популярнее )

black100 29 июля 2018 | 15:40

banyi3: За популярность футболёры бешенные бабки получают..

(комментарий скрыт)

alehan15274 29 июля 2018 | 15:55

Прав этот волейболист. В конце-концов что выиграли футболисты России ?ничего! Ну обыграли испанцев по пеналям случайно, показав отвратительный футбол и выбивая мяч на трибуны .хорошо сыграли и не обосрались с хорватами. О'кей, респект. Ну так пожалуй и всё...чё они выиграли? Ни хера....

asokol 29 июля 2018 | 16:04

alehan15274:

Я полагаю, что это существует ёбщая установка: что бы ни происходило, даже если будет полнейший звиздец, теле-аналы и причие СМИ должны во всю дурь вопить, что все кругом так саипись, что просто ниипаццо. Когда наши отвратительно игравшие футболёры слили, наконец, хорватам - да, слили не обосравшись жидко, но слили по игре, - я был уверн, что они потихонечку отсидятся в сторонке, захерившись и не высовываясь.

Каково же было мое удивление, когда этих уродов на следущий день после проигрыша выпустили на встречу окуревшим от подогревавших воплей Губерниева фанатам, которые встречали их как героев. Это все укладывается в то же русло, где стагнация экономичского роста в неуловимые 0,5% выдается за пятипроцентный рост экономики - и все благодаря мудрой политке Великого Вождя. Блевать хочется от таких натужных и высосанных - не из пальца! - радостей от свершений. Роисся, вперде!

asokol 29 июля 2018 | 16:09

Эта... наверное, я смотрел какой-то другой чемпионат мира по футболу, а поэтому не понял, чем могли отличиться наши футболёры. Возможно они выпили за раз восемь ящиков водки и/или поставили на хор Наташу Андрееву, это я не знаю, но футбольных достижений не было ни разу.

Действительно, что имеем мы с наших гусей? Ну, они выиграли у двух самых слабых команд - Саудов и Ебибтян, которых вынесла бы и любая команда второй лиги. Потом позорно слили Уругваю, а потом был апофеоз - игра с испанцами. Я смотрю чемпионаты с 1970 года, и ни разу не видел более мутной и стремной игры. Преимущество испанцев было настолько подавляющим, что и проигрыш с разницей пять-семь мячей не удивил бы. Но испанцы умудрились слить (интересно, за сколько).

В конце была игра с хорватами, в которой позора было поменьше, конечно, но изрядное преимущество хорватов под сомнение даже самая вонючая портянка типа уродца Ринги не поставит. Заслуженный итог в виде проигрыша.

Где достижения? Расскажите мне о них. Поднимите мне веки!

hunterhead 29 июля 2018 | 16:02

banyi3: "Зависть и ничего больше!"

Ну да, если в путенской России человек скажет правду, путенские портянки сразу начинают кричать что это - зависть...:-D

romantik56 29 июля 2018 | 15:36

ЗМС за победу по пенальти и поражение от Уругвая 0-3...

cattt 29 июля 2018 | 15:40

Ну чего обижаться, ведь Рашка теперь не только родина слонов, но и родина футбола!

dwon 29 июля 2018 | 15:37

Правы волейболисты. Похоже кремлевский старец тут напутал.

abuvgrobu 29 июля 2018 | 15:38

Как всегда у нас, когда дело касается всей этой публики, называемой "спортсмены": вечно им то недодали, то не то дали, то дали не так.. Нахлебники, да ещё и крохоборы..

blackandwhite 29 июля 2018 | 15:42

Еще лыжники и конькобежцы очень обиделись. Им ни разу не дали пенальти пробить...

neyexo 29 июля 2018 | 16:22

blackandwhite: пенальти - это наказание, штраф

jetsam 29 июля 2018 | 15:44

что, только волейболисты? а керлингисты? а легкоатлеты? а строители баклан-арен?
еще и дартс-мены недовольны - только их включили в официалку, и кмс даже не дали...
шпажники\рапиристы? биатлонисты-многостаночники?
список огромен.

про хоккеистов - даже и говорить не хочется, раззявы, от простого ботокса по семь
безответных шайб глотают.

а где, не видел, истинные - главные герои нашей победы товарищи: мутко, блаттер, платини?
их чем наградили?

nata_roo 29 июля 2018 | 15:46

Ну вот, а мы думали душка Гамова флюгернулась по собственной инициативе... Напоминаю ее интервью от 28 июня:

"– Предпочитаю смотреть футбол по телевидению. Есть возможность посмотреть повторы, крупные планы. Видела игры с участием сборной России. В двух первых матчах она выглядела фантастически. Никто от нее такого не ожидал. Сборная доставила удовольствие людям, задала позитивный тон турниру – и это главное. Когда наша страна берется за крупное соревнование, все всегда на высоком уровне."

rash 29 июля 2018 | 15:50

В стране слепых - одноглазый король. Потому четвертьфиналисты герои, по сравнению ...

adl1964 29 июля 2018 | 15:52

Вот и идея для властей провести чм по волейболу в России.
Зрелища - это покрывало для народа от проблем и закона. Думаю зомбоящики всегда готовы для пиара.

jetsam 29 июля 2018 | 16:05

adl1964: да какое та зрелище...искал теннис, попал на волейбол.
наши с турчанками (по-моему). 3-5 сек игры после ввода мяча и до его "вылета"
и 30 сек "обнимашек", целования, замены игрока... причем обе команды.
нифига не понять, кто мяч выиграл. наши радовались больше. а, оказалось,
мяч выиграли турчанки. 3 сек игры - 30 обнимшки, 5 сек игры - 40 обнимашки...
говорят у нас гей-пропаганда запрещена - врут. достаточно на волейбол глянуть.

virgenu 29 июля 2018 | 15:53

Интеллекта Путина хватает только на бои без правил и футбол. Под это и заточены усилия организаторов праздника чествования спортсменов. Поэтому, как и в обществе,в спорте есть фавориты и быдло. Весь народ обязан любить футбол. Точка! К слову: наши ребята заработали на мировой олимпиаде по физике золотые и серебряные медали. Об этом некоторые СМИ сообщили заметкой в уголке издания. Кому нужны эти будущие очкарики?

neon999 29 июля 2018 | 15:58

Зачем смаковать всякие дурацкие дрязги ? Футболисты в кои-то веки выступили хорошо.
А по поводу системных проблем со спортом - есть куда более серьезные проблемы, о которых можно писать вместо мелочных нападок.

(комментарий скрыт)

keg 29 июля 2018 | 15:59

звания сейчас дают исключительно за любовь к царю и по его велению....

kovlar 29 июля 2018 | 16:05

Вот глупые эти спортсмены. Футбол - это ж у нас скрепа! Куда там волейболистам...

martin5660 29 июля 2018 | 16:37

А с чего вдруг этот праздник?

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