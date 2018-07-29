Российские волейболисты остались недовольны тем, как прошел праздник чествования спортсменов на Манежной площади в Москве. Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский в Твиттере написал, что всё было построено вокруг футболистов. А игроков волейбольной сборной, по его словам, даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям. Он также сказал, что значок «Мастера спорта» для него потерял ценность. Награда даётся как минимум за бронзовые медали на крупных международных турнирах, а российские футболисты получили это звание за выход в ¼ финала.