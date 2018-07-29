Количество российских детей, учащихся в британских школах, упало на 40% за три года

Об этом сообщает газета Телеграф со ссылкой на данные Совета независимых школ. В 2015 году организация насчитала рекордное число российских детей в учебных заведениях Соединенного королевства. Тогда их было более двух с половиной тысяч. Издание считает, что это произошло после ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Совет независимых школ причину такой тенденции назвать не смог.