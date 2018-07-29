Следственный комитет проведет проверку из-за использования табельного оружия в ходе погони за водителем в Иркутске

Во время преследования произошло ДТП, в котором пострадали 9 полицейских.

Сотрудники ГИБДД пытались остановить машину «Тойота», но водитель не подчинился их требованиям и продолжил движение. В процессе мужчина несколько раз создавал опасные аварийные ситуации. В итоге полицейские применили табельное оружие и ранили водителя «Тойоты». Автомобиль удалось блокировать на мосту, проходящем через реку. Когда сотрудники ДПС начали оформлять документы по факту происшествия, в них на полном ходу врезался «Форд». За рулем был 28-летний мужчина, экспертиза зафиксировала, что он был пьян. Пять полицейских отправили в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи обнаружили у сотрудников ГИБДД черепно-мозговые травмы, многочисленные повреждения костей, перелом позвоночника и сотрясение головного мозга. Остальные пострадавшие получили легкие ранения. После оказания медицинской помощи, им разрешили отправиться домой. В больнице сейчас и раненый водитель «Тойоты».

Водитель машины, которая врезалась в полицейских, задержан. В ближайшее время суд решит вопрос о его аресте.