В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг против повышения пенсионного возраста

Более 2000 человек собрал, начавшийся на проспекте Сахарова в Москве митинг против повышения пенсионного возраста и роста налогов, сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

К акции, организатором которой выступила Либертарианская партия, присоединились представители широкого спектра политических сил, на площади среди прочей символики можно увидеть синие флаги республиканцев, российский триколор, символику националистов и сторонников Навального. Участники продолжают подходить на проспект со стороны Комсомольской площади, где установлены рамки металлодетекторов и двигаются по направлению к Садовой-Спасской улице, где располагается сцена. Среди участников митинга преобладают молодые люди. В переулках, прилегающих к месту проведения мирного протеста, припаркованы десятки автобусов с сотрудниками Росгвардии.

Ведет митинг член Либертарианской партии Михаил Светов.

Аналогичные акции проходят сегодня в Ярославле, Кемерове и Рыбинске.