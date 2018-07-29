Турция предупреждала США о намерении продолжать покупать газ в Иране, цитирует президента Реджепа Эрдогана агентство Анадолу. Турецкий лидер говорил это и бывшему президенту Бараку Обаме, и нынешнему – Дональду Трампу. Он отметил, что Анкара не будет поддерживать санкции Вашингтона в отношении Ирана.