Турция предупреждала США о намерении продолжать покупать газ в Иране
Турция предупреждала США о намерении продолжать покупать газ в Иране, цитирует президента Реджепа Эрдогана агентство Анадолу. Турецкий лидер говорил это и бывшему президенту Бараку Обаме, и нынешнему – Дональду Трампу. Он отметил, что Анкара не будет поддерживать санкции Вашингтона в отношении Ирана.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polsan 29 июля 2018 | 14:51
Пока это только слова, хоть и резкие! )) И всё же купит Эрдоган С-400 или нет, покажет ближайшее время! )
lvl100500 29 июля 2018 | 15:03
Газ из Ирана это жалкие крохи. Вот газ из России это понимаешь другое дело.