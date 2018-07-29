Над мемориалом Борису Немцову на Большом Москворецком мосту периодически зависает вертолет

По словам сопредседателя московской организации ПАРНАС Михаила Шнейдера, пилот это делает специально, чтобы воздух от винта разметал цветы и свечи, которые приносят на это место. Повисев в воздухе, вертолет улетает на территорию Кремля. Видео с инцидентом Шнейдер опубликовал в Фейсбуке. Он утверждает, что это происходит не первый раз.