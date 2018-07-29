Над мемориалом Борису Немцову на Большом Москворецком мосту периодически зависает вертолет
По словам сопредседателя московской организации ПАРНАС Михаила Шнейдера, пилот это делает специально, чтобы воздух от винта разметал цветы и свечи, которые приносят на это место. Повисев в воздухе, вертолет улетает на территорию Кремля. Видео с инцидентом Шнейдер опубликовал в Фейсбуке. Он утверждает, что это происходит не первый раз.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mr_samgin 29 июля 2018 | 14:39
Будут бомбить?
compare 29 июля 2018 | 14:41
что же,пусть гравитация,однажды,покажет этому "вертолетчику" свою силу и "притягательность",во всей "красе"...
vedma2017 29 июля 2018 | 14:44
Убийца бесится.
sm59 29 июля 2018 | 14:55
Один вылет такого вертолета стоит не меньше средней пенсии за месяц
doxerom 29 июля 2018 | 14:59
Так топливо подорожало для людей, а не сволочей.
rash 29 июля 2018 | 15:01
Ну вот Кремль и расписался в своей причастности к постоянным разрушениям мемориала.
a_111111 29 июля 2018 | 15:04
А этот Шнейдер случайно не майор ФСБ?
vlabumur 29 июля 2018 | 15:06
видио есть в facebook.на странице Михаила Шнейдера.
Я посмотрел,мемориал НАРУШАЕТСЯ это правда.. Но то что это делается специально мне не показалось,летчики выполняют определенные маневры перед посадкой и все.
exoxoexoxo 29 июля 2018 | 15:09
Вроде бы почитателей этого проходимца (б.немцова) дерьмом поливают ...Как писали в израильских СМИ б.немцов тратил на шалав- либертарианок деньги предназначенные на строительство детских поликлинник и детских садов.
neon999 29 июля 2018 | 15:10
Разметать цветы вертолетом - это креативно.
Удивительно, что некоторые идиоты до сих пор не видят, что убийство заказано в Кремле
и дают себя обдурить «чеченским следом».