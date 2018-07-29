Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время военно-морского парада в Петербурге
Ранее местное издание Фонтанка сообщало, что десантное судно навалилось бортом на опору Благовещенского моста, после чего продолжило движение. Пресс-служба Западного военного округа рассказала ТАСС, что никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по Неве не было.
Комментарии19
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jetsam 29 июля 2018 | 14:37
лошадь отделалась испугом (с) Остап
haldey 29 июля 2018 | 14:44
jetsam: Матрос плюнул с борта и попал "фонтанке" в лицо, милое, одухотворенное лицо))) И выдумало это креативное мурло очередную похабель)))
pavelmistery 29 июля 2018 | 14:52
Видео столкновение https://youtu.be/-fVuP3VVPUE?t=2885 (на 48:08)
haldey 29 июля 2018 | 15:01
pavelmistery: Ужас, это просто кошмар, 48 человек утонуло точно, дальше сбился со счета))) Да, забыл, еще крыса спрыгнула с корабля, cilovit ее зовут, она как прыгнет, камера в сторону, люди в рассыпную, моряки за борт)))
haldey 29 июля 2018 | 15:04
pavelmistery: Но очень радует, что это для вас страшшшшный инцидент! Если вы даже такое превращаете в негатив, то совсем плохо с поиском грязи, что бы Россию вымазать))) Фонтанке привет))) Крысе cilovit тоже))) он же лично видел и тонул)))
pavelmistery 29 июля 2018 | 15:11
haldey: Молодой человек, я просто констатировал факт, так как МО РФ некрасиво лжет (хотя они всегда лгут), заявляя, что якобы никакого столкновения не было.
Может вам кажется, что столкновение пустячное, но представьте себе боевые действия, где российская атомная подводная лодка заденет вот таким образом другой объект. Сразу вспоминается Курск, верно? Вот вот, а вы "пустяки"...
vezdehod 29 июля 2018 | 15:06
pavelmistery:
Видео столкновение https://youtu.be/-fVuP3VVPUE?t=2885 (на 48:08)
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Происки проклятых пиндосов - Докажите.
cilovit 29 июля 2018 | 14:41
Инцидент был.Просто быстро включили другую камеру потом.972 номер десантного коробля.В повторе смотрел потом . Военные чуть за борт не упали при столкновении.
haldey 29 июля 2018 | 14:47
cilovit: А другое креативное мурло подхватило, как же, как же, лично видел, лично выпал за борт, если был бы там, хайлилайкли, понимаешь, это пароль))) А у Вас это диагноз)))
jetsam 29 июля 2018 | 14:47
cilovit: 792
cilovit 29 июля 2018 | 14:48
cilovit: пардон 792 номер
satttana_perrrkele 29 июля 2018 | 14:41
мои глаза мне солгали!
Если кому и верить, то только путинским пресс-прислужбам
cattt 29 июля 2018 | 14:48
satttana_perrrkele: Если это появилось на Яндексе, перейди на Гугл, не верь пуинским поисковикам и СМИ.
satttana_perrrkele 29 июля 2018 | 14:44
Смотрим, как нихрена не было: https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=WWS3FUuMqfU
prostovanya 29 июля 2018 | 14:48
Лето. Жара. Показалось...
danmestari 29 июля 2018 | 14:49
Из серии "настамнет". Храбрые вояки от парного г.вна отопрутся: https://www.fontanka.ru/2018/07/29/025/.
jetsam 29 июля 2018 | 14:54
интересно, а что скажет письков?
неужели его никто не спросит?
* или ка с арматой - плановое почесование скреп моста посредством воздушнага шара...
ly4_sveta 29 июля 2018 | 14:59
Это так специально задумано было.
neon999 29 июля 2018 | 15:02
Ну конечно, у военных никаких инцидентов быть не может.
А если кого вернут в гробах - то простудился и умер от пневмонии.
И вообще ихтамнет.