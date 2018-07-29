Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время военно-морского парада в Петербурге

Ранее местное издание Фонтанка сообщало, что десантное судно навалилось бортом на опору Благовещенского моста, после чего продолжило движение. Пресс-служба Западного военного округа рассказала ТАСС, что никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по Неве не было.