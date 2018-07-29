В Кемерове задержали организатора митинга против пенсионной реформы

Об этом в Твиттере сообщил член Либертарианской партии, которая и подавала заявку на акцию. Администрация города согласовать митинг отказалась, однако районный и областной суды признали решение властей незаконным.

Акция против повышения пенсионного возраста проходит сейчас в Москве.