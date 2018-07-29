В Кемерове задержали организатора митинга против пенсионной реформы
Об этом в Твиттере сообщил член Либертарианской партии, которая и подавала заявку на акцию. Администрация города согласовать митинг отказалась, однако районный и областной суды признали решение властей незаконным.
Акция против повышения пенсионного возраста проходит сейчас в Москве.
Комментарии3
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prostovanya 29 июля 2018 | 14:46
Задержали-то за что?
tv_victim 29 июля 2018 | 15:10
prostovanya: Бузотерил, наверное.... В Кемерове нельзя бузотерить.
neon999 29 июля 2018 | 14:59
Кемерово как и Чечня - султанаты, и вменяемых людей там если и есть пару процентов - то им положено шифроваться, чтоб не прибили.