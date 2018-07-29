Пятеро пострадавших в ДТП в Иркутске остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести

Еще пятеро отпущены на амбулаторное лечение. Авария произошла в ночь на воскресенье. Автомобиль Форд, управляемый нетрезвым водителем, врезался в группу полицейских, которые в этот момент оформляли другое нарушение. Ранее экипаж ГИБДД попытался остановить автомобиль Тойота. Это удалось сделать только после того, как силовики воспользовались табельным оружием. Следственный комитет проводит проверку и по факту ДТП, и по факту применения оружия.