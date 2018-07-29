Синоптики и спасатели предупреждают о грозе в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
По прогнозу, до трех часов дня преимущественно в западном и северо-западном районах ожидается сильный дождь и ветер. Гидрометцентр объявил «желтый"опасности.
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По прогнозу, до трех часов дня преимущественно в западном и северо-западном районах ожидается сильный дождь и ветер. Гидрометцентр объявил «желтый"опасности.
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Комментарии3
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mikescholar 29 июля 2018 | 14:24
Вчера на юге Подмосковья страшенный ураган и град был. Хоть бы строчку мчс прислал. Зато о переменной облачности предупреждают с оранжевым уровнем.
nikruchev 29 июля 2018 | 14:27
После того, как синоптиков пригрозили наказать за перевёрнутые ветром автобусные остановки, они теперь по два раза в день рассылают всем СМС с предупреждениями о катаклизмах, которые обычно не случаются. Зато теперь если упадёт что-нибудь, они не будут виноваты. Им бы ещё на всякий случай предупреждать о возможных землетрясениях и извержениях вулканов, а то вдруг произойдут, и они опять виноваты будут.
r88w556xl4 29 июля 2018 | 14:35
Что за бред, взглянули бы на карту со спутника, никаких грозовых облаков сейчас ни в Москве, ни где-либо около неё.