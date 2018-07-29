Штаб в Катаре, занимавшийся продвижением заявки на проведение ЧМ по футболу, мог заниматься очернением конкурентов

Штаб в Катаре, занимавшийся продвижением заявки на проведение чемпионата мира по футболу, мог заниматься очернением конкурентов. Об этом пишет газета Санди Таймс. Страна сумела победить США, Австралию, Южную Корею и Японию. По данным издания, штаб компрометировал соперников – создавал впечатление, что в этих странах турнир не будет пользоваться поддержкой властей и населения. Подобная кампания противоречит правилам ФИФА. Организаторы заявки Катара обвинения отвергают.