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14:05, 29 июля 2018

В ряде стран сегодня продолжают праздновать 1030-летие со дня крещения Руси

Президент Украины Петр Порошенко назвал это событие европейским выбором князя Владимира. Он отметил, что правитель крестил Украину, а не Россию. Высказывания президента в РПЦ назвали искажением истории. «Русь была совершенно другой страной, от которой произошли сегодняшние государственные образования, – сказал митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион отметил, что когда Порошенко не был президентом, то принимал участие в мероприятиях канонической украинской православной церкви. Сейчас он выступает за раскол и за изменения политической ситуации, – считает священник.

Комментарии

18

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skakol 29 июля 2018 | 14:14

Ну а чем еще гордится укрогабону !? Все победы остались в прошлом ,впереди только нищета ,голод и смерть ,аграрная смехдержава проскакала все свои достижения , так и надо вам твари !

cattt 29 июля 2018 | 14:36

Чем религиознее страна, тем у нее хуже с экономикой, пням поклоняются - лоботрясы.

tttaaannne 29 июля 2018 | 14:56

skakol: Что у Московии не сворованное??? Чем хвалиться вяликой? А Московия вернулась в средневековье. Нормальные народы идут вперёд. Из московского болота смрад на весь мир. Центр тьмы.

snikkersnepper 29 июля 2018 | 14:18

В СТРАНЕ Украине 1030-ю годовщину Крещения отмечали позавчера - как минимум 100-тысячным крестным ходом УПЦ МП. Вчера НА ТЕРРИТОРИИ Украины отмечали предвыборное шоу Пети-бухарика и его подручного нациста самозванного "патриарха" Филарета, не имеющее ничего общего ни с православием, ни с Украиной.

pravdatut 29 июля 2018 | 14:24

Московские портянки тявкнули калом.

andrey_yrievich2702 29 июля 2018 | 14:26

250 тысяч собралось, не член собачий! А с какого бока свидомые?

cattt 29 июля 2018 | 14:38

andrey_yrievich2702: Руки воздетые к небу с молитвой не способны творить

zibex 29 июля 2018 | 14:50

andrey_yrievich2702: Сколько бы портянок не собралось, а собралось их там на самом деле 20 тыс. - завезли со всей Украины автобусами за деньги кремлевской хунты, как завозили в 2014 в Харьков, Луганск, Донецк боевиков из Московии, это не имеет никакого значения, потому что церковь РПЦ МП создал в 1943 г. в обход канонов живодер Сталин вместо Русской церкви, уничтоженной большевиками.

zibex 29 июля 2018 | 14:55

andrey_yrievich2702: у меня в предыдущем посте стерлось, что это не имеет никакого значения, потому что церковь РПЦ МП безблагодатная - сколько портянки не будут молиться, это не более как сотрясение воздуха

zibex 29 июля 2018 | 14:36

Как бы портянки не визжали - Украина получит автокефалию, а церкви ФСБ МП придется оттуда выметаться.
И не следует забывать слова Вселенского Патриарха, что Украинская церковь является материнской по отношению к московской.

compare 29 июля 2018 | 14:43

науру,вануату?

pravdatut 29 июля 2018 | 14:47

К VII - VIII векам на территории современной Руси -Украины жили славянские племена полян, северян, древлян, белых хорватов, дулебов, уличей и тиверцев и они предки украинцев. В VIII века н.э. возникает первое славянское государство, которое носит название Русь - древнее название Украины - Руси. Политическим, торговым и культурным центром его с 882 года до 1132 года является город Киев. Князь киевский Вещий Олег, сказал «Се буди мати градомъ русьским». То есть будет на славянской территории современной Украины Руси . Ну и никак не на территории дикого ужасного Залесья - Моксель с его лапотными туземными угро- финскими племенами которые только в 18 веке коварно замаскировались под якобы россиян - русских но не славян русичей..

pravdatut 29 июля 2018 | 14:50

История Московии-сплошной миф. При каждом царьке переписывается. История при сталине и сегодняшняя разные.

zibex 29 июля 2018 | 14:57

pravdatut: как раз сегодня на России принята сталинская версия истории

svetalana 29 июля 2018 | 14:53

Массовый психоз - что в России, что в Украине, активно провоцируемый властями. Князю Владимиру тоде понадобилась не вера, а религия, чтобы облегчить процесс управления массами. Причем бОльшая часть этих празднующих Библию и в руках не держали.

arkady1956 29 июля 2018 | 15:02

От Князя Владимира до диктатора одноименного,вот он путь России...А крещение тут не причем....

zibex 29 июля 2018 | 15:09

arkady1956: путь России не лежит от Князя Владимира, он начинается из московских болот во времена Орды

rihard 29 июля 2018 | 15:10

Ничего , что в то время ни России , ни Украины не существовало? Каждый старается перетянуть одеяло на себя.

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