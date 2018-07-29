В ряде стран сегодня продолжают праздновать 1030-летие со дня крещения Руси

Президент Украины Петр Порошенко назвал это событие европейским выбором князя Владимира. Он отметил, что правитель крестил Украину, а не Россию. Высказывания президента в РПЦ назвали искажением истории. «Русь была совершенно другой страной, от которой произошли сегодняшние государственные образования, – сказал митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион отметил, что когда Порошенко не был президентом, то принимал участие в мероприятиях канонической украинской православной церкви. Сейчас он выступает за раскол и за изменения политической ситуации, – считает священник.