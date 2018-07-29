Напавшего на полицейского у посольства Словакии в Москве направят на психиатрическую экспертизу
По данным источников нескольких изданий, речь идет о молодом уроженце Чечни.
Следователи работают с задержанным, чтобы установить обстоятельства нападения и мотивы, побудившие атаковать полицейского. Также будет назначена экспертиза, чтобы установить психическое состояние подозреваемого. Об этом «Интерфаксу» рассказала представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
О нападении на сотрудника полиции, охранявшего посольство Словакии, стало известно в пятницу. Нападавший подошел к сотруднику полиции и нанес ему не меньше семи ударов ножом, в том числе в голову и лицо. После этого мужчина скрылся с места преступления. Полицейского доставили в больницу, угрозы его жизни нет.
Подозреваемого позднее задержали в Подмосковье. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о 18-летнем уроженце Чечни, который готовил нападение на протяжении нескольких недель. Перед нападением он выложил на своей странице в Instagram ролик с заявлением о намерении убить полицейского, но позднее удалил видео.
Раненый полицейский рассказал на допросе, что на него напали со спины. Он успел достать пистолет, но не смог открыть огонь.
Комментарии3
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jetsam 29 июля 2018 | 14:19
@он выложил на своей странице в Instagram ролик
с заявлением о намерении убить полицейского, но позднее удалил видео. @
а как же вся мощь фсб фильтрующая трафик сорм? и меры яровой?
каждая буква залоггирована в _реальном_ времени и так просрали?
ну теперь только шизофрения спасет цензоров....
neon999 29 июля 2018 | 14:54
Душевный порыв в принципе логичен, но почему чеченцу понадобилось самовыражаться с ножом именно за пределами Чечни ? Действительно похоже на психоз.
Чеченцам свобода передвижения противопоказана?
jetsam 29 июля 2018 | 15:08
neon999: @Действительно похоже на психоз@
только ментов по дороге к словацкому посольству было,
наверное, более 1000... и мест с отсутствием камер...
странный психоз. из МО ехать в москву?
а в области местных ментов - рожей не вышли?
на психоз все можно _списать_.