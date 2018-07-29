Напавшего на полицейского у посольства Словакии в Москве направят на психиатрическую экспертизу

По данным источников нескольких изданий, речь идет о молодом уроженце Чечни.

Следователи работают с задержанным, чтобы установить обстоятельства нападения и мотивы, побудившие атаковать полицейского. Также будет назначена экспертиза, чтобы установить психическое состояние подозреваемого. Об этом «Интерфаксу» рассказала представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

О нападении на сотрудника полиции, охранявшего посольство Словакии, стало известно в пятницу. Нападавший подошел к сотруднику полиции и нанес ему не меньше семи ударов ножом, в том числе в голову и лицо. После этого мужчина скрылся с места преступления. Полицейского доставили в больницу, угрозы его жизни нет.

Подозреваемого позднее задержали в Подмосковье. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о 18-летнем уроженце Чечни, который готовил нападение на протяжении нескольких недель. Перед нападением он выложил на своей странице в Instagram ролик с заявлением о намерении убить полицейского, но позднее удалил видео.

Раненый полицейский рассказал на допросе, что на него напали со спины. Он успел достать пистолет, но не смог открыть огонь.