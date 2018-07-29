Митинг против пенсионной реформы начинатеся в Москве на проспекте Сахарова
Организатором выступила Либертарианская партия.
Сегодня акции также пройдут в Ярославле, Кемерове и Рыбинске.
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Организатором выступила Либертарианская партия.
Сегодня акции также пройдут в Ярославле, Кемерове и Рыбинске.
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Комментарии3
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rvs_68 29 июля 2018 | 14:14
Митинг против пенсионной реформы?
Что Вы, наше Правительство уже пару недель не называет ЭТО песионной реформой..
Еще немного и про повышение возраста выхода на пенсию публично говорить не будут...
Есть выход: возраст мальчиков исчислять с минус 8 лет, а девочек с минус 5.
;-)
danko_voila 29 июля 2018 | 14:28
rvs_68: бабка данко1 явилась?
venq 29 июля 2018 | 14:15
по трем ютубам смотрю - тухловато пока с либертарианским народом... :(