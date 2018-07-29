В Калифорнии из-за пожаров погибли пять человек

Как сообщает The Associated Press, еще около 20 граждан числятся пропавшими без вести. Дональд Трамп ввел режим ЧС. Пожар в городе Реддинг начался несколько дней назад. Власти штата распорядились эвакуировать почти 40 тысяч человек. По сведениям властей после того как жители покинули свои дома, в полиции стало известно о нескольких случаях грабежей. Большие пожары разгорались в Калифорнии и в прошлом году. Тогда огнем были уничтожены более 200 зданий.