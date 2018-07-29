Сотрудников ФСИН предлагают воспитывать коллективно

Как пишет Интерфакс со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ведомства, в службе могут появиться офицерские собрания. По его словам, проект приказа по воспитательной работе уже есть. «Мы не говорим о том, что можем вернуться к комсомольскому собранию. Но общие совещания сотрудников учреждения, где бы поощряли лучших, разбирали плохие и хорошие случаи, — задумывались», цитирует агентство источник. Высказывание представителя ФСИН было сделано на фоне скандала с пытками заключенного в ярославской колонии № 1.