Над мемориалом Борису Немцову на Большом Москворецком мосту периодически зависает вертолет
По словам сопредседателя московской организации ПАРНАС Михаила Шнейдера, пилот это делает специально, чтобы воздух от винта разметал цветы и свечи, которые приносят на это место. Повисев в воздухе, вертолет улетает на территорию Кремля. Видео с инцидентом Шнейдер опубликовал в Фейсбуке. Он утверждает, что это происходит не первый раз.
Комментарии3
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gregor 29 июля 2018 | 13:37
Над мемориалом Борису Немцову на Большом Москворецком мосту периодически зависает вертолет
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Ничего не поделаешь .., невежество у власти , лицемерное ,убогое быдло .
skakol 29 июля 2018 | 13:40
gregor: Судя по мокрым пятнам на асфальте ссать эти охранники ходят прямо на мумореал !) Вы представляете какая там вонища в такую жару!? Хотя ,мумореал немцова по другому и не может выглядеть ,как при жизни вонял так и после смерти воняет !)
novichok_ 29 июля 2018 | 13:41
Да это Путин прилетает - тоскует по дружку...