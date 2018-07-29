В Кемерове задержали организатора митинга против пенсионной реформы
Об этом в Твиттере сообщил член Либертарианской партии, которая и подавала заявку на акцию. Администрация города согласовать митинг отказалась, однако районный и областной суды признали решение властей незаконным.
В ближайший час новая акция против повышения пенсионного возраста начнется в Москве.
Комментарии2
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novichok_ 29 июля 2018 | 13:38
Нужно было всем вчера выходить на митинг, организованный КПРФ.
Либералы и тут нагадили - разобщили протестующих...
gregor 29 июля 2018 | 13:42
В Кемерове задержали организатора митинга против пенсионной реформы
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В конституции России ,на которой клялся Путин ,так и записано :-" Нельзя выходить на митинг против пенсионной реформы " .