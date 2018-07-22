Cуд рассмотрит иск ООО Живая фотография к Роскомнадзору и Генпрокуратуре в связи с блокировкой хостинга сайта компании

Таганский суд Москвы 30 июля в 12.00 рассмотрит по существу административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре в связи с блокировкой IP хостинга американского сервиса DigitalOcean, на котором располагается сайт, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ООО «Живая фотография» Варвара Полтаракова.

«Пока о денежной компенсации речи не идет, пока просим снять блокировку хостинга, поскольку переезд на новый это серьезные финансовые затраты и время», — подчеркнула она.

В то же время, по ее словам, блокировка сайта стала «критическим ударом по бизнесу». «Общие потери мы оцениваем — порядка полмиллиона, и с каждым днем они увеличиваются, потому что мы потеряли вложения в рекламу, сайт недоступен из ряда регионов, очень сильно снизился поток посетителей в торговом центре Roomer, где у нас была площадка, мы были вынуждены ее закрыть», — рассказала директор компании.