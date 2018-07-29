Данные о влиянии России на выборы в мире — лишь верхушка айсберга, — так считают в британском парламенте
Глава комитета по цифровым технологиям палаты общин Дэмиан Коллинз отметил, что речь может идти о скоординированных кампаниях российских ведомств с целью вмешаться в голосование за рубежом. Один из инструментов этого – распространение политической рекламы в Фейсбуке во время выборов. Парламентарии также изучают влияние России на итоги референдума по Вrexit. В Кремле неоднократно опровергали свое вмешательство в выборы в зарубежных странах.
Комментарии8
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gluhoy2250 29 июля 2018 | 13:15
"По словам главы комитета по цифровым технологиям палаты общин Дэмиана Коллинза",
Вот ведь выдумщик... Наверное внучек Уилки Коллинза, тот еще похлеще детективы выдумавал....!
r88w556xl4 29 июля 2018 | 13:24
Дело идёт только к одному - к военной агрессии против России зарвавшихся фашистов из НАТО. У кого-то руки чешутся и в заднице свербит от возможности превратить планету в ядерный котёл. Впрочем, в этом безумном желании нет ничего удивительного, если посмотреть на риторику современных западных политиканов - она представляет из себя бред сумасшедших. Они давно потеряли всякий здравый смысл в обвинениях России во всём мировом зле.
xrmosom 29 июля 2018 | 13:21
Я вообще ничего не понимаю.То Россию за рубежом считают просто бензоколонкой,медведи там в качестве рабочих.То Россия чуть ли не супер технологичная страна,которая влияет на все выборы во всех странах.Тут даже не двойные стандарты,тут разрыв мозга.
honduras_na_colyme 29 июля 2018 | 13:34
xrmosom: Портяныч, я окажу тебе скорую умственную помощь.
Чтобы что-то путное создать, нужен ум и труд.
Чтобы где-то насрать, не нужно ни первое, ни второе, достаточно хамства и отсутствия элементарного воспитания.
И да, удило, разрыв мозга это не твоё - для такого нужен хотя бы мозг.
serhio_25__: //Ждем на Западе выпуска книги "Протоколы российских хакеров".//
Детёныш ватоцефала, ты сёдня снова дежурный по тролльчатнику, когда взрослые бухать ушли?
Я подскажу тебе реальное название книги: "Проколы российских хакеров".
r88w556xl4: //Дело идёт только к одному - к военной агрессии против России зарвавшихся фашистов из НАТО.//
Клоун в портянках, потрудись хотя бы получить понятие о том, что делаешь темой выхлопа.
Ты хоть понимаешь смысл термина фашизм, удило ватное?
serhio_25__ 29 июля 2018 | 13:27
Более того, Россия вообще стоит за всем происходящем в мире и тайно правит Землей. Ждем на Западе выпуска книги "Протоколы российских хакеров".
old44 29 июля 2018 | 13:29
Чё, пригоженцы, пригорает ? Скоро всех патриков поимённо назовут
r88w556xl4 29 июля 2018 | 13:32
old44: Ты чё, не знаешь, что ЭМ - проект Кремля, чтобы собрать всех русофобов в одном месте? Вы-то все давно на карандаше, только суньтесь в Россию из своих украин-израилей и прочих уганд.
old44 29 июля 2018 | 13:42
r88w556xl4: не пугай , люстрации и тебя коснётся -)