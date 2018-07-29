Глава комитета по цифровым технологиям палаты общин Дэмиан Коллинз отметил, что речь может идти о скоординированных кампаниях российских ведомств с целью вмешаться в голосование за рубежом. Один из инструментов этого – распространение политической рекламы в Фейсбуке во время выборов. Парламентарии также изучают влияние России на итоги референдума по Вrexit. В Кремле неоднократно опровергали свое вмешательство в выборы в зарубежных странах.