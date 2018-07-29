@Патриарх Кирилл уволил со всех должностей церковного администратора Евгения Пархаева@

За 30 лет своей работы тот не раз оказывался в центре скандалов.

Указ об освобождении гендиректора фабрики «Софрино» Евгения Пархаева от всех должностей в РПЦ был опубликован на сайте патриархии. Официальной информации о причинах такого решения не приводится.

«Софрино» — крупнейший производитель церковной утвари, икон и облачения для духовенства. Пархаев руководил предприятием с конца 80-х годов. Кроме того, он управлял гостиницей «Даниловская», принадлежащей РПЦ, а также курировал резиденции патриарха в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

Пархаев часто оказывался в эпицентре скандалов, которые в основном были связаны с вызывающим богатством церковного деятеля. Так, в 2012 году в Интернет попали снимки со дня рождения Пархаева. Судя по этим фото, пышные торжества проходили на даче с собственной пристанью, а также в храме Христа Спасителя. Поздравить именинника пришли олигархи, певцы и другие знаменитости. По неподтвержденным данным, искать замену Пархаеву начали именно после этого инцидента.

В июне Пархаеву исполнилось 77 лет. Фабрикой «Софрино» он бессменно руководил с 1987 года.