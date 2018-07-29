Патриарх Кирилл уволил со всех должностей церковного администратора Евгения Пархаева
За 30 лет своей работы тот не раз оказывался в центре скандалов.
Указ об освобождении гендиректора фабрики «Софрино» Евгения Пархаева от всех должностей в РПЦ был опубликован на сайте патриархии. Официальной информации о причинах такого решения не приводится.
«Софрино» — крупнейший производитель церковной утвари, икон и облачения для духовенства. Пархаев руководил предприятием с конца 80-х годов. Кроме того, он управлял гостиницей «Даниловская», принадлежащей РПЦ, а также курировал резиденции патриарха в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.
Пархаев часто оказывался в эпицентре скандалов, которые в основном были связаны с вызывающим богатством церковного деятеля. Так, в 2012 году в Интернет попали снимки со дня рождения Пархаева. Судя по этим фото, пышные торжества проходили на даче с собственной пристанью, а также в храме Христа Спасителя. Поздравить именинника пришли олигархи, певцы и другие знаменитости. По неподтвержденным данным, искать замену Пархаеву начали именно после этого инцидента.
В июне Пархаеву исполнилось 77 лет. Фабрикой «Софрино» он бессменно руководил с 1987 года.
Комментарии5
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stas12006 29 июля 2018 | 13:21
христианский бог на пасху детей убивал, а ему просто день рождения отметить нельзя?
yakutt86 29 июля 2018 | 13:23
Кто-то сказал: Хочешь стать богатым, создай свою церковь.
tv_victim 29 июля 2018 | 13:29
"В церкви смрад и полумрак
Дьяки курят ладан...
Нет! И в церкви все не так....
Все не так, как надо"...
В. Высоцкий.
ugiazov 29 июля 2018 | 13:32
№0 лет в засаде сидели. Улики собирали.
jetsam 29 июля 2018 | 13:37
@Патриарх Кирилл уволил со всех должностей церковного администратора Евгения Пархаева@
@Патриарх Кирилл уволил со всех должностей кремлевского администратора Евгения Пригожина@
есть различие? какое????