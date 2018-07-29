Скандал разгорелся вокруг чествования футболистов российской сборной, которых награждали в Кремле
Ряд известных спортсменов и тренеров возмутились нарушением процедуры по вручению звания заслуженный мастер спорта.
Претензии адресованы руководителям российского спорта, которые принимали решения о распределении званий заслуженных мастеров спорта. Двукратная чемпионка мира, волейболистка Екатерина Гамова написала в своем инстаграме, что одним спортсменам необходимо выиграть мировое первенство или стать призером Олимпиады для получения звания заслуженный мастер спорта, тогда как другим достаточно выйти в ¼ финала. Поддержал позицию Екатерины Гаммовой и известный теннисист Евгений Кафельников. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал «несправедливым» вручение такого высокого звания за 8 место. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отметила в интервью изданию «Спорт-Экспресс», что существуют критерии, по которым присваивают звание заслуженный мастер спорта – для этого нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады.
Критике подверглась и сама церемония награждения. Недовольство вызвало неравное отношение к приглашенным спортсменам. Как подчеркнул Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский, «все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли». В своем инстаграме он написал, что волейболисты ждали с самого начала концерта и до закрытия, несмотря на тренировки, режим и медицинские процедуры, однако игроков не объявили и не позволили обратиться к зрителям. Из этого можно сделать вывод, как относятся в России к первым местам в волейболе, заключил Дмитрий Мусэрский.
В министерстве спорта пока не отреагировали на критику, которую вызвало награждение футболистов.
Комментарии16
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old44 29 июля 2018 | 13:16
Скоро просто за участие присуждать будут .прошёл допингконтроль - уже герой
alex1890 29 июля 2018 | 13:26
old44: На самом деле церемония награждения футболистов была задумана для повышения рейтинга Путина на фоне непопулярных мер по поднятию НДС и повышению пенсионного возраста. Искали положительный контекст.
haldey 29 июля 2018 | 13:42
alex1890: Результат всех последних либеральных законопроектов против России, мы придем к принятию НАШЕЙ КОНСТИТУЦИИ вместо существующего пакта о капитуляции имени борьки пьяницы)))
haldey 29 июля 2018 | 13:39
old44: Все силы на снижение эффекта от ЧМ-2018...
Уже поздно, дурье необразованное)))
Мы Чемпионы Мира! Ну, а Франция - чемпионы мира по футболу!)))
Все ваши потуги уже нейтрализованы)))
Путин уже рулит практически всеми процессами, даже теми, которые были запущены против нас, и со временем они тоже станут приносить положительные результаты для нас. Виват МИД России!)))
Ваш прикуп только пару тысяч русофобов, а наш прикуп все народы Азии, уже и Африки, и Латинской Америки... К 2020 нас будет слушать большинство в Европе и Северной Америке! Там вроде Макрон опять в "перхоти испачкался", заметьте, мы даже не напрягались, а он тонет и тонет))) Меркель уже возможно и не всплывет, а всплыть у нее только один шанс - поклониться нашему государю! Как там чувствует себя правительство русофобов в мелкобритании? Даже если британия устоит от разрушения, то вес ее будет меньше Папуа - Новой Гвинеи)))
Изучайте процессы, а то так и будете плестись в хвосте истории)))
ed10075 29 июля 2018 | 13:17
Награждение полностью соответствовало духу этого режима. Не по справедливости, а скрепоносно. Откровенно рассмешило присвоение Заслуженного мастера спорта Гранату, над которым потешалась вся футбольная общественность, - за проведённое на поле время он не сделали ни одного полезного действия!
gluhoy2250 29 июля 2018 | 13:18
Теннисист Евгений Кафельников в интервью порталу «Спорт24» прокомментировал ситуацию словами: «Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды».
Это не тот ли Кафельников, который заключал рекламные контракты на разные турниры? Приезжал на эти турниры и чтобы успеть на следующий, быстренько проигрывал, чтобы не потерять рекламный контракт! А, теперь он судья, оказывается! Здорово!!! Мо-ло-дец!
mihail 29 июля 2018 | 13:29
gluhoy2250: Глухой-то глухой, а информацией располагает.... откуда такая осведомлённость?
sogentle 29 июля 2018 | 13:39
mihail: А, небось, немой, слепой и тупой рассказали.
andy66 29 июля 2018 | 13:18
ну мы помним - "спорт вне политики"...
спортсмены только сейчас об этом узнали?
yralez 29 июля 2018 | 13:19
Не знаете что ли, как членов своей шайки плешивый награждает нашим добром ?
jetsam 29 июля 2018 | 13:25
@ Ряд известных спортсменов и тренеров возмутились нарушением процедуры
по вручению звания заслуженный мастер спорта. @
странно. а когда внеочередного маршала дают - все счастливы.
полковники, с доходом 9 ярдов, просто смеются вашим ЗМС и звездам...
@Двукратная чемпионка мира, волейболистка Екатерина Гамова написала @
тут, пару дней назад, одна видео выложила.
и пришлось бежать с гиперзвукомым свистом из рф...
* надо помнить, принятие закона о повышении возраста - на носу. после
приема закона "оттепель" (операция фсб "отвлечь и развлечь") прикроют.
так что смелее - времени мало осталось..
srk2658lu 29 июля 2018 | 13:26
Какие правила?
Папа сказал, футболистов наградили...
Это называется путинский беспредел, как с допингом на ОИ2014.!
zenit_chempion 29 июля 2018 | 13:26
Когда волейбол или теннис будет иметь такое же кол-во болельщиков как футбол, тогда и можно возмущаться. Я чемпионат мира по волейболу ни разу не смотрел. А результат наших футболистов лучший за все время.
jetsam 29 июля 2018 | 13:34
zenit_chempion: а что, футбол перегнал хоккей?????? когда это????
а хоккеистов даже и не пригласили. а я коньки приготовил...
alexakimfaa 29 июля 2018 | 13:30
В данном случае надо строго наказать тех должностных лиц, которые отвечали за подготовку документов на награждение.. Могла быть "заинтересованность" этих чиновников..Кстати - нечто подобное было с награждением важным государственным орденом Ивана Сечина - сына Игоря Сечина..
vlabumur 29 июля 2018 | 13:40
Восьмое место это не результат.
СМЕШНО.