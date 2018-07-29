Скандал разгорелся вокруг чествования футболистов российской сборной, которых награждали в Кремле

Ряд известных спортсменов и тренеров возмутились нарушением процедуры по вручению звания заслуженный мастер спорта.

Претензии адресованы руководителям российского спорта, которые принимали решения о распределении званий заслуженных мастеров спорта. Двукратная чемпионка мира, волейболистка Екатерина Гамова написала в своем инстаграме, что одним спортсменам необходимо выиграть мировое первенство или стать призером Олимпиады для получения звания заслуженный мастер спорта, тогда как другим достаточно выйти в ¼ финала. Поддержал позицию Екатерины Гаммовой и известный теннисист Евгений Кафельников. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал «несправедливым» вручение такого высокого звания за 8 место. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отметила в интервью изданию «Спорт-Экспресс», что существуют критерии, по которым присваивают звание заслуженный мастер спорта – для этого нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады.

Критике подверглась и сама церемония награждения. Недовольство вызвало неравное отношение к приглашенным спортсменам. Как подчеркнул Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский, «все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли». В своем инстаграме он написал, что волейболисты ждали с самого начала концерта и до закрытия, несмотря на тренировки, режим и медицинские процедуры, однако игроков не объявили и не позволили обратиться к зрителям. Из этого можно сделать вывод, как относятся в России к первым местам в волейболе, заключил Дмитрий Мусэрский.

В министерстве спорта пока не отреагировали на критику, которую вызвало награждение футболистов.