В Петербурге и Кронштадте завершился главный военно-морской парад страны

Он приурочен ко Дню ВМФ.

4 тыс. военных 38 самолетов и вертолетов и 39 боевых кораблей и судов принимают участие главном военно-морском параде. Самые большие – подлодка «Дмитров», корвет «Сообразительный», фрегат «Адмирал Макаров» и большой десантный корабль «Минск». В числе кораблей, прошедших по Неве в праздничном строю, впервые был безэкипажный роботизированный катер. Он считается противоминным техническим средством. Ну а старт параду дал выстрел пушки Петропавловской крепости. После этого «президентский» катер взял курс на парадную линию кораблей. Вместе с первым лицом обход совершали министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий флотом Владимир Королёв. В это же время на набережных выстроились тысячи человек – жители и гости Петербурга пришли посмотреть на парад. Многие улицы из-за скопления людей стали пешеходными, были затруднения при выходе из метро. В интернете есть фотографии как некоторые зрители парада забираются на окна и козырьки Зимнего дворца, дескать с Эрмитажа лучше всего видно достижения отечественного судостроения.

Военно-морской парад начался с того, что строй кораблей на катере объехал президент Владимир Путин. Он отметил вклад флота в борьбу с терроризмом.

Тем временем, как пишет Фонтанка.Ру, во время парада в опору Благовещенского моста врезался десантный катер. После инцидента судно выровняло курс и продолжило движение.