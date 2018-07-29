В Петербурге и Кронштадте завершился главный военно-морской парад страны
Он приурочен ко Дню ВМФ.
4 тыс. военных 38 самолетов и вертолетов и 39 боевых кораблей и судов принимают участие главном военно-морском параде. Самые большие – подлодка «Дмитров», корвет «Сообразительный», фрегат «Адмирал Макаров» и большой десантный корабль «Минск». В числе кораблей, прошедших по Неве в праздничном строю, впервые был безэкипажный роботизированный катер. Он считается противоминным техническим средством. Ну а старт параду дал выстрел пушки Петропавловской крепости. После этого «президентский» катер взял курс на парадную линию кораблей. Вместе с первым лицом обход совершали министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий флотом Владимир Королёв. В это же время на набережных выстроились тысячи человек – жители и гости Петербурга пришли посмотреть на парад. Многие улицы из-за скопления людей стали пешеходными, были затруднения при выходе из метро. В интернете есть фотографии как некоторые зрители парада забираются на окна и козырьки Зимнего дворца, дескать с Эрмитажа лучше всего видно достижения отечественного судостроения.
Военно-морской парад начался с того, что строй кораблей на катере объехал президент Владимир Путин. Он отметил вклад флота в борьбу с терроризмом.
Тем временем, как пишет Фонтанка.Ру, во время парада в опору Благовещенского моста врезался десантный катер. После инцидента судно выровняло курс и продолжило движение.
Комментарии5
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jetsam 29 июля 2018 | 13:18
@Ну а старт параду дал выстрел пушки Петропавловской крепости. @
символизм. старт дает 200-летня пушка.
этакий символ, что наши новейшие ядрены макароны из мультиков современны.
@впервые был безэкипажный роботизированный катер@
кремль?
skakol 29 июля 2018 | 13:18
Красотища ! Хомячью и прочей хохлятской нечисти страшно страдать ,и зашивать разорванные в клочья пердаки ! Да ,и кстати ,вытряхните дерьмо из своих шаровар которое вам туда Путин наложил ,от вас несет клоуны !)
glotze7 29 июля 2018 | 13:28
skakol:Да, вы правы. Корабли и самолеты 70-х годов действительно неплохи.
jetsam 29 июля 2018 | 13:30
skakol: это вас с патриком в групповухе хохлы отымели?
прератите рекламировать свою нетрадиционную ориентацию на патрика.
пердак, кстати, вам где зашивали - в склифе?
а чего рот не зашили? его же разнесло шире вашего пердака...
furuncul1 29 июля 2018 | 13:33
Ave, Путин! Моряки Курска приветствуют тебя!