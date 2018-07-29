Митинг против пенсионной реформы и повышения налогов в Москве на проспекте Сахарова начнется в 14 часов
Организаторами акции выступила Либертарианская партия.
Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина считает, что массовых протестов из-за реформы не будет, так как часть людей не верит в эффективность пенсионной системы, а другая часть в любом случае рассчитывает на государство.
Пока люди сидят дома и не выходят на митинги, они позволяют правительству себя грабить, — такое мнение на своем канале в ЮТьюбе высказал член Либертарианской партии, организовавшей сегодняшний митинг, Михаил Светов.
Комментарии5
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patrikk_1 29 июля 2018 | 13:17
Пока люди сидят дома и не выходят на митинги, они позволяют правительству себя грабить, — такое мнение высказал член Либертарианской партии,Михаил Светов...
Заявленная тема конечно хорошая, но как ни крути, - митинг либертарианской партии с поддержкой А.Навального - это митинг пучеглазиков.
r88w556xl4 29 июля 2018 | 13:34
patrikk_1: Всё, к чему прилипает Навальный, начинает как-то мерзко пахнуть.
vlabumur 29 июля 2018 | 13:25
Мне как пенсионеру все равно но за наших граждан обидно.
Во первых я убрал разницу в возрасте некоторые выходят в 45 (силовики)
второе все пенсии должны быть примерно равны и у президента и у уборщицы.
venq 29 июля 2018 | 13:31
"https://echo.msk.ru/news/2249046-echo.html Пока люди сидят дома и не выходят на митинги, они позволяют правительству себя грабить"
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эволюция прям галопом скачет. в прошлой моей жизни меня учили - "воруя у государства, ты обкрадываешь самого себя!"
... и я тогда вместо 10-ти микросхемок-транзисторов, уходя с работы, клал в карман всего лишь один светодиод. :D
venq 29 июля 2018 | 13:38
очень богатая была страна...