Митинг против пенсионной реформы и повышения налогов в Москве на проспекте Сахарова начнется в 14 часов

Организаторами акции выступила Либертарианская партия.

Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина считает, что массовых протестов из-за реформы не будет, так как часть людей не верит в эффективность пенсионной системы, а другая часть в любом случае рассчитывает на государство.

Пока люди сидят дома и не выходят на митинги, они позволяют правительству себя грабить, — такое мнение на своем канале в ЮТьюбе высказал член Либертарианской партии, организовавшей сегодняшний митинг, Михаил Светов.