Самым злостным неплательщиком алиментов в России оказался 50-летний москвич

Он задолжал бывшей жене и детям почти 120 миллионов рублей. Такие данные предоставила Федеральная служба судебных приставов телеканалу RT. В ведомстве рассказали, что применили к мужчине весь комплекс мер принудительного исполнения, однако не уточнили, удалось ли воздействовать на нарушителя.