Самым злостным неплательщиком алиментов в России оказался 50-летний москвич
Он задолжал бывшей жене и детям почти 120 миллионов рублей. Такие данные предоставила Федеральная служба судебных приставов телеканалу RT. В ведомстве рассказали, что применили к мужчине весь комплекс мер принудительного исполнения, однако не уточнили, удалось ли воздействовать на нарушителя.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 29 июля 2018 | 12:36
Депутат или чиновник?
Эти не любят законы соблюдать.
jetsam 29 июля 2018 | 12:44
danko1: ну что вы.
у чиновников и депутатов все записано на жену.
это честный бизнесмен.
может даже либерал.
a_111111 29 июля 2018 | 13:10
jetsam: А виолончель у него есть?
georgsemen 29 июля 2018 | 13:16
jetsam:
Нэ спортэ, горячиэ эстонские парни(с))))
Если алиментщика посадят, изобьют и изнасилуют - значит либерал.
Если извинятся и забудут, значит чиновник или депутат.
Будем наблюдать(с)
ivan14 29 июля 2018 | 13:00
Дворник на манетном дворе?